İzmir'de Sağanak Sel Felaketi

02.02.2026 10:16
İzmir'de etkili olan şiddetli sağanak, Alsancak'taki iş yerlerini su bastı, esnaf zorluk yaşıyor.

İzmir'de etkili olan sağanak nedeniyle Alsancak Semti'nde bazı iş yerlerini su bastı.

Kentte başlayan kuvvetli sağanak sabah saatlerinde şiddetini artırdı. Yağmur özellikle Konak, Gaziemir, Bornova ve Buca ilçelerinde yaşamı olumsuz etkiledi, bazı sokak ve yollarda su birikintileri oluştu.

Yağış, Alsancak'taki bazı iş yerlerinde su baskınlarına neden oldu. Caddede biriken sular nedeniyle araçlar zorlukla ilerlerken, iş yerlerini su basan esnaf, temizlik çalışmaları yaptı. Birçok esnaf dükkanlarında biriken suyu dalgıç pompalarla boşaltmaya çalıştı.

Bölgeye sevk edilen İZSU ekipleri de su tahliyesinde esnafa yardımcı oldu.

Esnaf Evren Yurtoda, bulundukları sokağın her yıl kazılıp yapıldığını, yaşadıkları karşısında söyleyecek bir şey bulamadığını ifade etti.

Bölgedeki iş yerlerini suyun bastığını anlatan Yurtoda, "5 yıldır aynı; sonuç ve manzara hiç değişmiyor. Esnaf kan ağlıyor. Her sene bu manzarayı yaşıyoruz. Bu duruma hiç şaşırmıyoruz." dedi.

Berker Yalım da her yağmurdan sonra sokakta aynı manzaranın yaşandığını kaydetti.

Mahalle sakinleri ve esnafın zor durumda olduğunu anlatan Yalım, "Yapılsa da yapılmasa da aynı şey. Düzgün yaptıkları yok zaten. Eğim bu tarafa diyorlar, o tarafa kazı yapıyorlar. Her şeyi farklı farklı yapıyorlar. Suyun birinci katlara çıkmadığına şaşırıyorum. Lağımdan da zeminden de su geliyor. Bayağı dolu, etrafı görüyorsunuz." diye konuştu.

Kaynak: AA

