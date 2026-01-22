İzmir'de Sağanak Yağış Trafiği Alt Üst Etti

İZMİR'de sağanak etkili oldu. Yollarda su birikintileri oluşurken, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından sabah erken saatlerden itibaren kentte, gök gürültülü sağanak etkili oldu. Sağanak hayatı olumsuz etkilerken, sürücüler trafikte araçları ile ilerlemekte güçlük çekti. Bazı bölgelerde trafik durma noktasına geldi. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağmurla birlikte hava da karardı.