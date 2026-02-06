İzmir'de Sağanak Yağışta Mahsur Kalan Sürücü Hayatını Kaybetti

(İZMİR) – İzmir'in Torbalı ilçesinde sağanak yağış sırasında İZBAN alt geçidinde mahsur kalan otomobilin sürücüsü 58 yaşındaki Mehmet Ekinci hayatını kaybetti.

İzmir'in Torbalı ilçesinde etkili olan sağanak yağış can kaybına neden oldu. Sağnak yağış sırasında su seviyesinin kısa sürede yükseldiği alt geçitte mahsur kalan araçtaki sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay, akşam saatlerinde Torbalı'nın Pancar Mahallesi'nde bulunan İZBAN alt geçidinde meydana geldi. Şiddetli yağışın ardından alt geçitte su seviyesi hızla yükselirken, 45 E 3077 plakalı aracıyla geçiş yapmaya çalışan sürücü mahsur kaldı. Akıntının etkisiyle araç kısa sürede sular altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araç bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği tespit edildi. Araç sürücüsünün 58 yaşındaki Mehmet Ekinci olduğu öğrenildi.

Ekinci'nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.