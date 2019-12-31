İzmir'de sahte içki operasyonu - Son Dakika
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İzmir'de sahte içki operasyonu

6 saat önce

İZMİR'in Bergama ilçesinde, jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda 168 şişe sahte içki ele geçirildi.

İzmir'de sahte içki operasyonu, System.String[]

İZMİR'in Bergama ilçesinde, jandarma ekiplerince bir eve düzenlenen operasyonda 168 şişe sahte içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ile Bergama İlçe Jandarma Komutanlığı ve 12'nci Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Aziziye Mahallesi'ndeki bir evde sahte içki imalatının yapılıp satıldığı bilgisini aldı. İhbar üzerine ekiplerin düzenlediği operasyonda, farklı markalarda piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış toplam 168 şişe sahte şarap ele geçirildi, şüpheli S.Ö gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.


Aziziye Mahallesi, Jandarma, Bergama, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 02:33 Kaynak: DHA
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