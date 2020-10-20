İzmir'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi - Son Dakika

İzmir'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi

20.10.2020 23:57
İzmir'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi, System.String[]

İzmir'in Ödemiş ilçesinde sahte içki nedeniyle hastanede tedavi gören bir kişi hayatını kaybetti.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde sahte içki nedeniyle hastanede tedavi gören bir kişi hayatını kaybetti. Kentte sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükseldi.

Ödemiş ilçesinde 10 Ekim tarihinde iddiaya göre, bir büfeden pet şişede sahte alkol satın alan Soner P. (25), alkolü tükettikten sonra fenalaştı. Titreme ve nefes almada zorlanma şikayetiyle Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan Soner P., tedavi gördüğü yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 10 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Soner P.'nin cenazesi, işlemlerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, acı haberini alan yakınları ise yasa boğuldu.

Öte yandan Soner P.'ye sahte içki satan büfe işletmecisi A.G. (56), polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli şahsın adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Ölü sayısı 26'ya ulaştı

Ödemiş ilçesinde hayatını kaybeden Soner P.'nin ölümüyle beraber, İzmir'de 9 Ekim'den bu yana sahte içki sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya ulaştı. - İZMİR

Ödemiş, İzmir, Alkol, Ekim, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi - Son Dakika

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