İzmir'de sahte şampuan operasyonu
2 saat önce
İZMİR'in Tire ilçesinde, park halindeki bir otomobilin bagajında, sahte olduğu değerlendirilen çeşitli markalarda 250 kutu şampuan ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 10:52 Kaynak: DHA
İZMİR'in Tire
ilçesinde, park halindeki bir otomobilin bagajında, sahte olduğu değerlendirilen çeşitli markalarda 250 kutu şampuan ele geçirildi. Tire Belediyesi
'ne bağlı zabıta ekipleri, Akyol Caddesi'nde park halindeki otomobilde sahte şampuanlar bulunduğu bilgisine ulaştı. Dün öğle saatlerinde harekete geçen ekipler, otomabilde arama yaptı. Aramada, aracın bagajında, çeşitli markalarda 250 kutu şampuan bulundu. Pazarda el altından satılmak istendiği düşünülen şampuanlara el konuldu. Ele geçirilen ürünlerin analize gönderileceği öğrenildi. Ayrıca 2 kişi hakkında, cezai işlem uygulandığını belirtti.
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