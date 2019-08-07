Son Dakika Haberleri: İzmir'de sahte şampuan operasyonu
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İzmir'de sahte şampuan operasyonu

2 saat önce

İZMİR'in Tire ilçesinde, park halindeki bir otomobilin bagajında, sahte olduğu değerlendirilen çeşitli markalarda 250 kutu şampuan ele geçirildi.

İzmir'de sahte şampuan operasyonu, System.String[]
İZMİR'in Tire ilçesinde, park halindeki bir otomobilin bagajında, sahte olduğu değerlendirilen çeşitli markalarda 250 kutu şampuan ele geçirildi.
Tire Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, Akyol Caddesi'nde park halindeki otomobilde sahte şampuanlar bulunduğu bilgisine ulaştı. Dün öğle saatlerinde harekete geçen ekipler, otomabilde arama yaptı. Aramada, aracın bagajında, çeşitli markalarda 250 kutu şampuan bulundu. Pazarda el altından satılmak istendiği düşünülen şampuanlara el konuldu. Ele geçirilen ürünlerin analize gönderileceği öğrenildi. Ayrıca 2 kişi hakkında, cezai işlem uygulandığını belirtti.


Tire Belediyesi, Zabıta, Tire, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 10:52 Kaynak: DHA
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