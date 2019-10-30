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Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de sendikacılar arasında arbede

İzmir'de sendikacılar arasında arbede

12 dakika önce

İzmir'de sendikacılar arasında arbedeİZMİR - Belediye-İş Sendikası üyeleri ile Dikili Belediyesinde yetkili sendika olan DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası 5 No'lu Şube arasında arbede çıktı.

İzmir'de sendikacılar arasında arbede

İZMİR - Belediye-İş Sendikası üyeleri ile Dikili Belediyesinde yetkili sendika olan DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası 5 No'lu Şube arasında arbede çıktı. Belediye-İş Sendikası üyelerinin Genel-İş Sendikası üyeleri ve işyeri temsilcisini darp edildiği iddia edilirken, olayda bıçak kullandığı öne sürülen bir kişi gözaltına alındı.

Dikili Belediyesinde yetkili sendika olan DİSK'e bağlı Genel-İş Sendikası işyeri temsilcisi ve üyeleri ile Belediye-İş Sendikası üyeleri arasında arbede yaşandı. Genel-İş Sendikası üyeleri, Belediye-İş Sendikası üyeleri tarafından bıçaklı saldırıya uğradığını iddia etti, olayda bir kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri, tarafları ayırmak için havaya ateş açtı.

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, "Belediye-İş Sendikası dışarıdan toplamış olduğu adamlarla sendikal anlayışa sığmayan bir şekilde önce baş temsilcimizi darp ederek ardından da Menemen Belediyesinden getirmiş olduğu kişilerle yöneticilerimize ve temsilcilerimize bıçak çekerek saldırıda bulunmuştur. Buna karşı tavır koyan Genel-İş yöneticileri derhal müdahale etmiştir. Bıçaklı saldırgan halen gözaltında olup Belediye-İş Sendikasının gelmiş olduğu son durum budur. Örgütlü işyerlerine müdahale etmek dışarıdan adam getirmek eline bıçak vermek hiçbir sendikal anlayışa sığmaz mücadele ve örgütlülük dayanışmayla açılacak" dedi.

İzmir'de sendikacılar arasında arbede

Belediye İş, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 07:38 Kaynak: İHA
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