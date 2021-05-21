İzmir'de seyir halindeki otomobil yandı - Son Dakika

İzmir'de seyir halindeki otomobil yandı

İzmir'in Bergama ilçesinde, seyir halindeki otomobil alev alev yanarken, araç kullanılamaz hale geldi.

İzmir'in Bergama ilçesinde, seyir halindeki otomobil alev alev yanarken, araç kullanılamaz hale geldi. Edinilen bilgiye göre olay, Bergama ilçesi Kuzey Ege Otoyolu Zeytindağ Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İzmir yönüne seyir halinde olan O.B yönetimindeki 35 VYP 65 plakalı otomobil, biranda yanmaya başladı. Sürücü, durumu fark edip hemen kendini dışarı atarak itfaiye ekiplerine durumu bildirdi. O sırada otomobil alev topuna döndü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev topuna dönen araçtaki yangını söndürdü. Yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi. - İZMİR

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