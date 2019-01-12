İzmir'de Şiddetli Yağış
17 dakika önce
İzmir'de devam eden şiddetli yağış araç ve yaya trafiğini olumsuz etkiledi.
İzmir
'de devam eden şiddetli yağış araç ve yaya trafiğini olumsuz etkiledi.
Kentte iki gündür etkili olan sağanak, bazı sokaklarda su baskınlarına yol açtı. Konak
ilçesine bağlı Çınarlı ile Halkapınar
semtlerini birbirine bağlayan 2844 Sokak'taki Yunuslar
Alt Geçidi yağmur nedeniyle ulaşıma kapandı. Alt geçidin kapandığını fark etmeyen bir sürücü, su birikintisinde kalan otomobilini bırakıp gitti. Bornova
ilçesi Kemalpaşa
Caddesi'nde de sağanak yüzünden bazı araçların su birikintilerinde kaldığı görüldü. Kimi araç sahipleri kendi imkanlarıyla otomobillerini kurtardı. Diğer araçlar ise çekici yardımıyla su birikintilerinin içinden çıkarıldı. Karşıyaka
ilçesi Nebil Susup Sokağı'nda toprağı gevşeyen çam ağacı park halindeki üç otomobilin üzerlerine devrilerek hasar görmelerine neden oldu. Ağaç, itfaiye ekiplerince yoldan kaldırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 06:06 Kaynak: AA
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