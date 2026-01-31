İzmir'de Şiddetli Yağış Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

İzmir'de Şiddetli Yağış Uyarısı

31.01.2026 17:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Valiliği, yarından itibaren kuvvetli ve şiddetli sağanak yağışların beklediğini duyurdu.

(İZMİR) - İzmir Valiliği, Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine dayanarak kentte yarından itibaren çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Vatandaşlardan sel ve su baskınına karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.

İzmir Valiliği, kent genelinde etkili olması beklenen kuvvetli yağışlara karşı uyarıda bulundu. Yağışlarla birlikte sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlukların yaşanabileceği belirtilen Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre İzmir'in yarından itibaren yağışlı havanın etkisi altına gireceği bildirildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; 01.02.2026 Pazar günü öğle saatlerinden itibaren İzmir'in doğusunda kuvvetli (30-75kg/m2), batısında aralıklı ve yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Kaynak: ANKA

İzmir Valiliği, Yerel Haberler, Hava Durumu, İzmir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel İzmir'de Şiddetli Yağış Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran, Avrupa Birliği ülkelerinin ordularını ’terörist’ ilan edecek İran, Avrupa Birliği ülkelerinin ordularını 'terörist' ilan edecek
Cam silerken 3’üncü kattan düşen öğretmen yaşamını yitirdi Cam silerken 3’üncü kattan düşen öğretmen yaşamını yitirdi
Sağanak nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti Tır makasladı Sağanak nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti! Tır makasladı
Sırbistan’da uyuşturucuya tarihi darbe: 5 ton esrar ele geçirildi Sırbistan'da uyuşturucuya tarihi darbe: 5 ton esrar ele geçirildi
İstiflerini bozmadılar Kahvehane sele teslim oldu ama... İstiflerini bozmadılar! Kahvehane sele teslim oldu ama...
Sydney Sweeney aşk kriterini açıkladı: Paraşüt atlayacak kadar cesur olsun Sydney Sweeney aşk kriterini açıkladı: Paraşüt atlayacak kadar cesur olsun

17:55
Gülben Ergen’den Fatih Ürek’e duygusal veda
Gülben Ergen'den Fatih Ürek'e duygusal veda
17:41
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Reynmen: Bu kadar yakından çekmeye gerek yok
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Reynmen: Bu kadar yakından çekmeye gerek yok
17:22
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’a tarihi çağrı
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a tarihi çağrı
16:44
Gözaltına alınan Hasan Can Kaya ve Reynmen’den ilk görüntü
Gözaltına alınan Hasan Can Kaya ve Reynmen'den ilk görüntü
16:33
Fenomen Mika Raun Can tutuklandı
Fenomen Mika Raun Can tutuklandı
15:34
İran’da ABD askerlerinin defnedilmesi için beş bin mezar hazırlandı
İran'da ABD askerlerinin defnedilmesi için beş bin mezar hazırlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 18:13:43. #7.11#
SON DAKİKA: İzmir'de Şiddetli Yağış Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.