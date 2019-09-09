Son Dakika Haberleri: İzmir'de silahla yaralama
Son Dakika Güncel Haber

İzmir'de silahla yaralama

35 dakika önce

İzmir'in Bornova ilçesinde bir kişi silahla yaralandı.

İzmir'de silahla yaralama, System.String[]

İzmir'in Bornova ilçesinde bir kişi silahla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karacaoğlan Mahallesi 6253/1 Sokakta Mehmet Ali Bindal ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönen olayda Bindal silahla yaralandı.

Bindal'ın durumu polise bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Bindal'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Bindal'ın polise verdiği ilk bilgide, kendisini yaralayan kişiyi tanımadığını ancak önceki gün aralarında bir tartışma yaşandığını söylediği öğrenildi.

Olay ardından kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bornova, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 08:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tarihte bugün 9 Eylül: İzmir düşman işgalinden kurtarıldı
Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım: Söylersem yer yerinden oynar Türk Hava Yolları'ndan yolcularına sahte bilet uyarısı Hizbullah: İsrail'e ait bir drone'u düşürdük

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.9.2019 09:25:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'de silahla yaralama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]