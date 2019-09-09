İzmir'de silahla yaralama

İzmir'in Bornova ilçesinde bir kişi silahla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Karacaoğlan Mahallesi 6253/1 Sokakta Mehmet Ali Bindal ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönen olayda Bindal silahla yaralandı.

Bindal'ın durumu polise bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Bindal'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Bindal'ın polise verdiği ilk bilgide, kendisini yaralayan kişiyi tanımadığını ancak önceki gün aralarında bir tartışma yaşandığını söylediği öğrenildi.

Olay ardından kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.