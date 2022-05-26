Sokakta yaşanan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Sokakta yaşanan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

26.05.2022 16:42

İzmir'in Buca ilçesinde, aralarında husumet bulunan 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı, 2 zanlı gözaltına alındı.

İzmir'in Buca ilçesinde, aralarında husumet bulunan 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı, 2 zanlı gözaltına alındı.

Fırat Mahallesi 637 Sokak'ta bir iş yeri önüne mal indiren gruba, aralarında husumet bulunduğu belirtilen kişilerce pompalı tüfekle saldırı düzenlendi.

İş yeri önündekilerin de tabancayla karşılık verdiği olayda 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan F.D, K.D. ve M.D, Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan M.D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Sokakta yaşanan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
Sokakta yaşanan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
Sokakta yaşanan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
Sokakta yaşanan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
Sokakta yaşanan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
Sokakta yaşanan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
Sokakta yaşanan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
Sokakta yaşanan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
Sokakta yaşanan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
Sokakta yaşanan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
Sokakta yaşanan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
Sokakta yaşanan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
Sokakta yaşanan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
Sokakta yaşanan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
Sokakta yaşanan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
Sokakta yaşanan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
Sokakta yaşanan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

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Kaynak: AA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sokakta yaşanan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika


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