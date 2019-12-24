İzmir'de soyguncular 2 kişiyi vurup, 1,5 kilo altınla kaçtı (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'de soyguncular 2 kişiyi vurup, 1,5 kilo altınla kaçtı (3) - Son Dakika

İzmir'de soyguncular 2 kişiyi vurup, 1,5 kilo altınla kaçtı (3)

6 saat önce

SOYGUN ANININ GÖRÜNTÜLERİ DE ORTAYA ÇIKTIİzmir'in Buca ilçesindeki bir kuyumcuda yaşanan soygunun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İzmir'de soyguncular 2 kişiyi vurup, 1,5 kilo altınla kaçtı (3), System.String[]

SOYGUN ANININ GÖRÜNTÜLERİ DE ORTAYA ÇIKTI

İzmir'in Buca ilçesindeki bir kuyumcuda yaşanan soygunun güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, saat 09.47'de dükkana giren, 3'ü de maskeli ve silahlı soyguncular, önce iş yeri sahibine tabanca doğrultuyor. Ellerini havaya kaldıran Ufuk Atça'yı etkisiz hale getiren soygunculardan biri tezgahın arkasına geçiyor ve altınları alıp yanlarında getirdikleri çantaya koymaya başlıyor. Bir süre sonra, Kuyumcu Ufuk Atça soygunculara engel olmak istiyor, ancak bu sırada bir soyguncu tabancasını ateşleyip, Atça'yı yaralıyor. Daha sonra, 3 soyguncu da iş yerinden çıkıp, koşarak kaçıyor.Polisin şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.


İzmir, Buca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 01:00 Kaynak: DHA
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