İzmir'de tartışma kanlı bitti: Genç adam tabancayla vurularak öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İzmir'de tartışma kanlı bitti: Genç adam tabancayla vurularak öldürüldü

Haberin Videosunu İzleyin
İzmir\'de tartışma kanlı bitti: Genç adam tabancayla vurularak öldürüldü
08.02.2026 13:09  Güncelleme: 14:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İzmir\'de tartışma kanlı bitti: Genç adam tabancayla vurularak öldürüldü
Haber Videosu

18 yaşındaki Can Muhammed Gökdemir, tartışma sırasında 21 yaşındaki C.B. tarafından vurularak öldürüldü.

İzmir'in Konak ilçesinde Can Muhammed Gökdemir (18), çıkan tartışmada C.B. (21) tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. C.B. gözaltına alınırken, cesedin bulunmasının ardından evde çıkan yangın söndürüldü. Olay, saat 03.00 sıralarında Süvari Mahallesi'ndeki bir müstakil evde meydana geldi. Can Muhammed Gökdemir ile C.B. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

CESEDİN BULUNDUĞU EVDE YANGIN ÇIKTI

Tartışmanın büyümesi üzerine C.B., Gökdemir'i tabancayla vurdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Can Muhammed Gökdemir'in öldüğü belirlendi. Polis, olaydan sonra kaçan C.B.'yi suç aleti tabancayla yakaladı. Gözaltına alınan C.B., emniyete götürüldü. Öte yandan, cesedin bulunmasının ardından olayın yaşandığı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, İtfaiye, Cinayet, Güncel, Konak, İzmir, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de tartışma kanlı bitti: Genç adam tabancayla vurularak öldürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet Biz öldürdük Netanyahu suikastı yıllar sonra itiraf etti: Evet! Biz öldürdük
TÜVTÜRK’te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti
Skriniar ve Asllani’nin cezaları onandı Skriniar ve Asllani'nin cezaları onandı
Trump’tan dünyayı etkileyecek İran kararı Kararnameyi imzaladı Trump'tan dünyayı etkileyecek İran kararı! Kararnameyi imzaladı
Yine böcek ilacı 11 kişi hastaneye kaldırıldı Yine böcek ilacı! 11 kişi hastaneye kaldırıldı
Tahran’daki askeri tesiste yangın Tahran'daki askeri tesiste yangın
Çocuklarının bakıcısına dehşeti yaşattılar Maaşını istedi, tokat ve küfür yedi Çocuklarının bakıcısına dehşeti yaşattılar! Maaşını istedi, tokat ve küfür yedi
İki ilde peş peşe şüpheli kadın ölümleri İki ilde peş peşe şüpheli kadın ölümleri

14:25
Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan şahıs tutuklandı
Belediye başkanını kıyafeti üzerinden hedef alan şahıs tutuklandı
14:16
Genç kadından “Birinin ilki olmak ister misin“ sorusuna skandal yanıt
Genç kadından "Birinin ilki olmak ister misin?" sorusuna skandal yanıt
14:05
Polis memurunu döverek öldüren şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı
Polis memurunu döverek öldüren şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı
13:33
Epstein depremi Arap Dünyası Enstitüsü başkanlığından istifa etti
Epstein depremi! Arap Dünyası Enstitüsü başkanlığından istifa etti
13:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı, 3 kamu bankası resmen harekete geçti
12:58
Üniversite stajında köklü değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı, 7 ilde başlayacak
Üniversite stajında köklü değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı, 7 ilde başlayacak
11:26
Annesinin cenazesinde abisini öldüren cani: Ben hep mermi ağzında gezerim
Annesinin cenazesinde abisini öldüren cani: Ben hep mermi ağzında gezerim
10:56
ABD Adalet Bakanlığı’ndan skandal hamle 86 sayfalık Epstein belgesini aniden kaldırdılar
ABD Adalet Bakanlığı'ndan skandal hamle! 86 sayfalık Epstein belgesini aniden kaldırdılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2026 15:30:06. #7.11#
SON DAKİKA: İzmir'de tartışma kanlı bitti: Genç adam tabancayla vurularak öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.