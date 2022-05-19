İZMİR'DE TEFECİ OPERASYONU 9 GÖZALTI

İZMİR'in Tire ilçesinde, ekonomik durumu kötü olan, bankalardan kredi alamayan ve acil nakit para arayışı içine girenleri yüksek faizlerle borçlandırıp, tehdit ya da darp ile baskı yoluyla mağdur eden 9 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün koordinesindeki Ödemiş KOM Grup Amirliği ekipleri, ilçede maddi durumu kötü olan, bankalardan kredi alamayan ve acil nakit para arayışında olanları yüksek faizlerle borçlandırıp, tehdit ya da darp ile baskı yoluyla mağdur edenleri tespit etti. Teknik ve fiziki takibin ardından A.D., Ü.D., S.D., Ç.D., M.D., S.D., İ.Ç., H.H. ile F.Ö., düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. 9 ev ve 4 iş yerinde yapılan aramalarda ise 52 senet, 2 ajanda, farklı kişilere ait 23 tapu, 2 ruhsatsız tüfek, 1 sallama pala, 4 ruhsatsız tabanca ve 62 fişek ile 17 bin 615 lira ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA)