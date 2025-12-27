Sanal medyada tetikçi ilanı verdi, gözaltına alındı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, sanal medyada 'tetikçi' ilanı verdiği tespit edilen şüpheli 17 yaşındaki çocuk gözaltına alındı.
İzmir'de, sanal medya üzerinden 'tetikçi' ilanı verildiği ihbarı üzerine Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.
Yapılan çalışmalar sonucunda, ilanı veren kişinin kimliğinin R.S.T. olduğu tespit edildi. R.S.T., polis ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
