İzmir'de toplu ulaşımda yoğunluk yaşandı, yolcular tedirgin - Son Dakika

İzmir'de toplu ulaşımda yoğunluk yaşandı, yolcular tedirgin

İZMİR'de, özellikle yoğunluğun arttığı sabah ve akşam işe giriş-çıkış saatlerinde, toplu taşıma araçlarında sosyal mesafeye uyulmadığı görüldü.

İzmir'de toplu ulaşımda yoğunluk yaşandı, yolcular tedirgin, System.String[]

İZMİR'de, özellikle yoğunluğun arttığı sabah ve akşam işe giriş-çıkış saatlerinde, toplu taşıma araçlarında sosyal mesafeye uyulmadığı görüldü. Önlemlere uyulmadığı için tedirgin olduklarını söyleyen yolcular, sefer sayılarının artırılmasını talep etti.

İzmir'de sabah ve akşam saatlerinde toplu taşıma araçları ve duraklarda yoğunluk yaşandı. Toplu taşıma kullanan yolcuların sosyal mesafeye uymadıkları görülürken, hem sabah hem de akşam iş giriş-çıkış saatlerinde koronavirüs önlemleri yok sayıldı. Toplu taşımayı kullanan yolcular da yaşanan yoğunluktan dolayı virüs korkusu yaşadıklarını dile getirdi. İZBAN, metro, tramvay ve otobüs duraklarının bulunduğu bölgelerde toplu ulaşıma binmek için bekleyenlerin, sosyal mesafeyi korumadığı görüldü. Virüsle mücadele çalışmaları sürerken, yolcuların yapılan tüm uyarılara rağmen koronavirüsü umursamadan bir arada bulunduğu ve sosyal mesafe kurallarının hiçe saydığı anlar, kameralara da yansıdı.

'SEFER SAYILARI ARTTIRILMALI'Yaşanan yoğunluk nedeniyle toplu ulaşımda zor anlar yaşadığını ifade eden yolculardan Umut Tutcu (23), İZBAN'ı çok sık kullandığını dile getirerek sefer aralıklarının artırılması gerektiğini söyledi. Tutcu, "İlk başlarda insanlarda bir korku vardı. O korkunun etkisiyle insanlar çok bilinçli davrandılar ama insanlar biraz daha kanıksadı ve alışkanlıklarından vazgeçmiyor. İnsanlar özgürlüklerine düşkün olduğu için artık çok da dikkat etmiyor. Sosyal mesafeyi korumak çok önemli ama ne kadar söylesek de insanlar bu durumu kayıtsız kalmaya başladı. Ben daha çok İZBAN ve vapur kullanıyorum. Mesai giriş ve çıkış saatlerinde yoğunluk oluşuyor ve sosyal mesafeye dikkat edilmiyor. Özellikle büyükşehirlerde buna uymak, dikkat etmek çok güç. İzmir'de İZBAN seferleri çok seyrek. Özellikle metro ile kıyasladığımızda daha seyrek. Sefer sayıları artırılabilir. En azından sabah saatlerinde ve akşam iş çıkış saatlerinde bu uygulanırsa, kendiliğinden sosyal mesafe oluşacaktır. Herkes işe gitmeye çalışıyor. Bu noktada bütün önlemler alınmalı. Her şeyi insanlardan beklemek doğru olmaz" dedi.'TOPLU ULAŞIMI KULLANMAYA ÇEKİNİYORUZ'Köyde yaşadığını ve kalabalık ortamlardan genelde uzak kaldığını dile getiren Ahmet Cengiz (43), kent merkezine geldiğinde gördüğü manzara karşısında üzgün olduğunu belirterek, "Herkes kurallara uymalı. Kimse maskesiz dolaşmamalı ve sadece işi olan dışarı çıkmalı. Üzücü bir olay. İş başvurusu için merkeze indik. Menemen'de köyde yaşıyorum. Köyde bu tür olaylarla karşılaşmadığımız için şehirde bu kadar dikkatsiz davranılmış olması üzücü geliyor. Toplu ulaşımı kullanmaya çekiniyoruz. Bugün bindik, çok kalabalıktı. Toplu ulaşımda yolcu sayısının azaltılması gerekiyor. Toplu taşıma araçlarının da bu kurala uygun yolcu alarak dikkat etmesi gerekiyor. Minibüsler de çok sayıda yolcu alıyor. Özellikle bu konuya minibüs şoförlerinin dikkat etmesi gerekiyor" diye konuştu.

Şinası Modur (46) ise "Toplu ulaşımda kesinlikle sosyal mesafe kuralına uyulmuyor. İnsanlar da dikkat etmediği için sağlık personeli oldukça zor günlerden geçiyor. Sağlık Bakanlığı tarafından alınan tedbirler anlatılıyor, virüsün önlenmesi için gerekli açıklamaları yapılıyor, uyarılarda bulunuyor ama insanlar yine kendi bildiğini yapmaktan geri kalmıyor. Bir laf vardır; 'İmam ne derse desin, cemaat yine bildiğini okur.' Milletimiz şu an aynı bu şekilde, bu işin sonu nereye varır bizler de bilmiyoruz. Herkes bildiğini yapıyor" dedi.


Toplu Taşıma, İZBAN, Sabah, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 12:32 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İzmir'de toplu ulaşımda yoğunluk yaşandı, yolcular tedirgin - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüsü yenen Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, ilk ziyaretini Göbeklitepe'ye yaptı Almanya'nın eski Ankara Büyükelçisi'nden skandal sözler: Erdoğan'ın nefesi kesildiğinde Türkiye ile yeniden dost olacağız Modifiye tutkunu genç, 60 bin TL'ye mal ettiği Doğan SLX'i 120 bin TL'ye sattı Ailesinin tezkeresini beklediği askerin ölüm haberi geldi Atletico Madrid'e transfer olan Luis Suarez, Barcelona tesislerinden ayrılırken gözyaşlarını tutamadı Son Dakika! Ümitcan Uygun'un annesinin sır ölümüyle ilgili ilk rapor: Elinde barut izine rastlandı Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu
Selahattin Demirtaş'a Ankara Başsavcısı Kocaman'ı hedef gösterdiği iddiasıyla dava açıldı Selahattin Demirtaş'a Ankara Başsavcısı Kocaman'ı hedef gösterdiği iddiasıyla dava açıldı         
18:11
Bill Gates, koronavirüs salgınının 2022'de sona erebileceğini söyledi Bill Gates, koronavirüs salgınının 2022'de sona erebileceğini söyledi         
17:48
Mal canın yongası dedirten görüntüler! Yaralı çift araçlarının başından bir an olsun ayrılamadı Mal canın yongası dedirten görüntüler! Yaralı çift araçlarının başından bir an olsun ayrılamadı         
17:14
Ölen gencin babası, sağlıkçılara saldırı hakkında konuştu: Doktorların hepsinden özür diledim Ölen gencin babası, sağlıkçılara saldırı hakkında konuştu: Doktorların hepsinden özür diledim         
16:55
Bakan Soylu'nun gündeme getirdiği Bodrum'daki yüksek kiralar dudak uçuklattı Bakan Soylu'nun gündeme getirdiği Bodrum'daki yüksek kiralar dudak uçuklattı         
16:46
Estonya ekibi Kalju, maçın 13. saniyesinde oyuncu değiştirerek tarihe geçti Estonya ekibi Kalju, maçın 13. saniyesinde oyuncu değiştirerek tarihe geçti         
15:53
Oto galeride silahlı saldırıya uğrayan baba çocuklarını ölmekten kurtardı Oto galeride silahlı saldırıya uğrayan baba çocuklarını ölmekten kurtardı         
14:38
Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu Kardeşinden mesaj gelince harekete geçen abi gittiği yerde kardeşinin son anlarına tanık oldu         
12:44
Yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran, arkadaşının silahlı saldırısına uğradı Yakışıklı oyuncu Onur Seyit Yaran, arkadaşının silahlı saldırısına uğradı         
12:25
Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu Mansur Yavaş, yaptığı köprü ve alt geçidin maliyetini astığı pankartlarla Başkentlilere duyurdu         
11:56
Türkiye turşudan 8 ayda 155 milyon dolar kazandı Türkiye turşudan 8 ayda 155 milyon dolar kazandı         
11:37
İstanbul'da maskesiz vatandaş polisin sabrını sınadı: Kimliğimi vermem, zor kullanırsan görüşürüz İstanbul'da maskesiz vatandaş polisin sabrını sınadı: Kimliğimi vermem, zor kullanırsan görüşürüz         
11:13
Yılanların çiftleşme dansını çekmek isterken neye uğradıklarını şaşırdılar Yılanların çiftleşme dansını çekmek isterken neye uğradıklarını şaşırdılar         
11:02
Borçlarından dolayı ekonomik kriz yaşayan Serdar Ortaç'tan şaşırtan çıkış: Canımı mı alacak? Borçlarından dolayı ekonomik kriz yaşayan Serdar Ortaç'tan şaşırtan çıkış: Canımı mı alacak?         
10:55
Eski Survivor yarışmacıları Murat Ceylan ve Damla Can baş başa görüntülendi Eski Survivor yarışmacıları Murat Ceylan ve Damla Can baş başa görüntülendi         
10:55
Komşusunun karısını baştan çıkartan adamın anlattıkları Esra Erol'u çileden çıkardı: Başımıza taş yağacak Komşusunun karısını baştan çıkartan adamın anlattıkları Esra Erol'u çileden çıkardı: Başımıza taş yağacak         
09:30
Sahibinin başında bıçakla beklediği ineği sucuk olmaktan itfaiye ekipleri kurtardı Sahibinin başında bıçakla beklediği ineği sucuk olmaktan itfaiye ekipleri kurtardı         
09:26
Bacanağı ve hamile baldızını öldüren eski özel harekatçı: Mermi attığım adam sağ kalmaz Bacanağı ve hamile baldızını öldüren eski özel harekatçı: Mermi attığım adam sağ kalmaz         
08:53
Siyah attan dünyaya gelen beyaz tay, görenleri şaşırtıyor Siyah attan dünyaya gelen beyaz tay, görenleri şaşırtıyor         
08:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2020 18:56:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'de toplu ulaşımda yoğunluk yaşandı, yolcular tedirgin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei