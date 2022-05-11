İzmir'de "Trafik Haftası" kutlandı - Son Dakika

İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından "Trafik Haftası" dolayısıyla program düzenlendi.

Atatürk Kültür Merkezinde (AKM) düzenlenen programa, "Trafik polisinin 24 saati", "Araç kullanırken cep telefonu kullanımı" ve "Trafikte saygı" konularını içeren kısa film gösterimleri yapıldı.

"Hepimizin çok dikkat göstermesi gerekiyor"

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, programda yaptığı konuşmada, trafikte kurallara uymanın önemine dikkati çekti.

Son yıllarda ülke genelinde kara yollarında iyileştirilmeler yapıldığını ve bunun da kazaları azalttığını dile getiren Köşger, şöyle konuştu:

" Türkiye'de kazalar azalmakla birlikte son yıllarda 4800-5000 kişi vefat ediyor. Bunun 10-15 katı da yaralanma var. İzmir'de 151 civarında hayatını kaybeden, 9 bin civarında da yaralamalı trafik kazası var. Yaralanma deyip geçiyoruz ama insanlarımızın bazıları ölmekten daha beter sakat kalıyor. Sürekli dikkat etmemiz, farkındalığımızı yüksek tutmamız gereken bir konu. Hepimiz trafiğe çıkıyoruz. Trafikte sadece bizim dikkat etmemiz yeterli değil. Bizim dışımızda araç kullanan sürücülerinde uyuyabileceğini, tehlikeli araç kullanabileceğini varsayarak araç kullanmamız gerekir. Bu sebeple bu sorun sadece polislerimizin tek başına üstesinden geleceği bir durum değil. Topyekun trafiğe çıkan yayalar dahil hepimizin çok dikkat göstermesi gerekiyor."

Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Şamil Özsagulu da emniyet kemerinin önemini hatırlattı.

Trafik birimleri olarak kara yollarında tüm kullanıcılar için düzenli ve güvenli bir trafik ortamının sağlanması için mücadele ettiklerini belirten Özsagulu, ölümlü ve yaralamalı kazaları azaltarak vatandaşların huzur içerisinde seyahat etmeleri amacıyla denetimleri sürdürdüklerini kaydetti.

Programda ilkokul öğrencileri Trafik Andı'nı okudu.

Konuşmaların ardından yılın trafik polisi ve jandarması ile taksi, minibüs, servis ve kamyon şoförü seçilenlere, plaket ve başarı belgesi verildi.

Protokol üyeleri, daha sonra polis ve jandarmanın trafik birimlerince açılan stantları gezdi. İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, ziyaret ettiği stantta alkolmetre cihazına üfledi.

Etkinliğe, İzmir Vali Yardımcısı Barış Demirtaş, İzmir İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksek Okulu Yardımcısı Erkan Subay, şube müdürleri, çok sayıda polis ve jandarma trafik ekibi katıldı.