İzmir\'de trafik kazasında 6 kişi yaralandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde pikabın park halindeki araçlara ve yayalara çarpması sonucu 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesi Şehit Turan Emeksiz Caddesi'nde seyir halinde olan İbrahim G. (18) yönetimindeki 35 TDU 55 plakalı pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Pikap, yol kenarında park halindeki iki araca ve kaldırımda yürüyen yayalara çarptıktan sonra apartmanın birinci katındaki daireye çarparak durabildi.

Kazada pikap sürücüsü İbrahim G. ile araçta bulunan Selim B. (17), Süleyman B. (18), Ünal Ç. (17) ile yayalar Hatice Ü. (15) ve Rabia Y. (69) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan yaya Rabia Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Pikap sürücüsü İbrahim G., hastanedeki tedavisinin ardından ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Sürücünün ehliyetini yaklaşık bir ay önce aldığı belirtildi.

Öte yandan kaza anı, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde, kontrolden çıkan pikabın park halindeki iki araca çarptıktan sonra yayalara çarpması ve apartmanın birinci katındaki daireye çarparak durması yer aldı.