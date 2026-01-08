İzmir'de trafik kazasında 6 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İzmir'de trafik kazasında 6 kişi yaralandı

İzmir\'de trafik kazasında 6 kişi yaralandı
08.01.2026 19:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Ödemiş ilçesinde pikabın park halindeki araçlara ve yayalara çarpması sonucu 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde pikabın park halindeki araçlara ve yayalara çarpması sonucu 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesi Şehit Turan Emeksiz Caddesi'nde seyir halinde olan İbrahim G. (18) yönetimindeki 35 TDU 55 plakalı pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Pikap, yol kenarında park halindeki iki araca ve kaldırımda yürüyen yayalara çarptıktan sonra apartmanın birinci katındaki daireye çarparak durabildi.

Kazada pikap sürücüsü İbrahim G. ile araçta bulunan Selim B. (17), Süleyman B. (18), Ünal Ç. (17) ile yayalar Hatice Ü. (15) ve Rabia Y. (69) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan yaya Rabia Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Pikap sürücüsü İbrahim G., hastanedeki tedavisinin ardından ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Sürücünün ehliyetini yaklaşık bir ay önce aldığı belirtildi.

Öte yandan kaza anı, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde, kontrolden çıkan pikabın park halindeki iki araca çarptıktan sonra yayalara çarpması ve apartmanın birinci katındaki daireye çarparak durması yer aldı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Ödemiş, Trafik, İzmir, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de trafik kazasında 6 kişi yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mamdani’nin yeminindeki Osmanlı imzası: O Kur’an halkın ziyaretine açıldı Mamdani'nin yeminindeki Osmanlı imzası: O Kur'an halkın ziyaretine açıldı
Okul bahçesi kan gölüne döndü Babayı dövdüler, oğlunu bıçakladılar Okul bahçesi kan gölüne döndü! Babayı dövdüler, oğlunu bıçakladılar
Karşıyaka, Fenerbahçe ile Anlaşamadı: Adem Yeşilyurt Kulübünde Kaldı Karşıyaka, Fenerbahçe ile Anlaşamadı: Adem Yeşilyurt Kulübünde Kaldı
İki belediye ekipleri arasında tansiyon yükseldi, polis müdahale etti İki belediye ekipleri arasında tansiyon yükseldi, polis müdahale etti
Mert Günok’tan duygusal veda Mert Günok'tan duygusal veda
Ders saatinde öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma Ders saatinde öğrencileri evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma

20:01
Beşiktaş’ın 2024 yılında yaptığı paylaşım yeniden gündem oldu
Beşiktaş'ın 2024 yılında yaptığı paylaşım yeniden gündem oldu
19:28
Fenerbahçe’ye Szymanski’den talih kuşu
Fenerbahçe'ye Szymanski'den talih kuşu
18:57
Bilanço belli oldu İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat
Bilanço belli oldu! İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat
18:36
Kasım Garipoğlu’nun verdiği partinin görüntüleri ortaya çıktı
Kasım Garipoğlu'nun verdiği partinin görüntüleri ortaya çıktı
16:31
Suriye ordusu, YPG’ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor 142 bin kişi tahliye edildi
Suriye ordusu, YPG'ye yönelik nokta operasyonlarına devam ediyor! 142 bin kişi tahliye edildi
15:49
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Hastane mescidinde yürek yakan görüntü: İzleyen herkes bakanlığı etiketledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2026 20:23:34. #7.11#
SON DAKİKA: İzmir'de trafik kazasında 6 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.