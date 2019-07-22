İzmir'de traktör devrildi: 1 ölü
1 saat önce
İzmir'in Tire ilçesinde traktörün devrilmesi sonucunda traktörü kullanan vatandaş hayatını kaybetti.
İzmir Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 01:41 Kaynak: İHA
'in Tire
ilçesinde traktörün devrilmesi sonucunda traktörü kullanan vatandaş hayatını kaybetti.
Kaza, Tire'ye bağlı Eğridere
Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yolu kullanan diğer sürücüler yolun kenarında devrilmiş bir traktör gördü ve durumu hemen güvenlik güçlerine bildirdi. Olay yerine jandarma ekiplerinin yanı sıra sağlık görevlileri de sevk edildi. Olay yerinde yapılan çalışmada devrilmiş traktörün yakınlarında Recep Akyol'un cansız bedeni bulundu. Kazanın gece saatlerinde olduğu saptanırken savcının incelemesinin ardından talihsiz adamın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu
morguna kaldırıldı.
Öte yandan Akyol'un ailesinin gün boyunca talihsiz adamdan haber alamadığı da öğrenildi. - İZMİR
Interli futbolcu Bakayoko, Menemenspor'a geliyor! Binali Yıldırım'ın 23 Haziran seçimi sonrası ilk mitingi: Sizleri özlemişim Yeşilköy'de denize girdikten sonra kaybolan gencin cesedi bulundu Yurt dışından getirilen telefonları 100 liraya kayıt ediyorlar