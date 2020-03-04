İzmir'de, 'uluslararası kukla günleri' heyecanı - Son Dakika

İzmir'de, 'Uluslararası Kukla Günleri' heyecanı

İZMİR'de, 14'üncüsü gerçekleştirilecek olan 'Uluslararası Kukla Günleri'nde, 23 ülkeden 50 kukla tiyatrosu gösteri yapacak. Festival kapsamında, dünyaca ünlü kukla sanatçısı Nevilla Tranter 'Ustalık sınıfı' atölyesi yapacak. Festival direktörü Selçuk Dinçer, tüm vatandaşları etkinliklere davet etti.

İzmir'de, 23 ülkeden toplam 50 kukla tiyatrosunun, 37 kapalı ve açık gösteri alanında 223 temsil düzenleyeceği 14'üncü Uluslararası Kukla Günleri, 5- 22 Mart tarihleri arasında düzenlenecek. 'Bir de kuklalardan dinleyin' sloganıyla düzenlenecek olan etkinlikte, dünyaca ünlü kukla tiyatro gruplarına mensup 200 sanatçı, toplam 600 kuklayla sahne alacak. Festival kapsamında, Anadolu topraklarına özgü 'Hacivat ve Karagöz' ile 'İbiş' de izleyiciyle buluşacak. Festival direktörü ve aynı zamanda tiyatro ve seslendirme sanatçısı olan Selçuk Dinçer, tüm İzmirlileri gösterilere davet etti.

'KUKLAYLA SADECE ÇOCUKLARIN İLİŞKİ KURDUĞU DÜŞÜNCESİ YANLIŞTIR'

Selçuk Dinçer, kuklanın sadece çocuklara hitap eden bir oyun olmadığını, plastik sanatlar, müzik, dans ve sahne sanatları gibi farklı şeyleri de içine alan bir sanat olduğunu ifade ederek, "Bu yanlış algıyı yıkmak istiyoruz. Kuklayla sadece çocukların ilişki kurduğu düşüncesi yanlıştır. Çocuğa da büyüğe de farklı farklı eserlerle hitap eder. Kukla, binlerce yıldır hayatımızdadır ve geçmişi çok köklüdür. Mısır hiyerogliflerinde de kukla oynatan kuklacıları görüyoruz, antropologların yaptığı birçok araştırmada da bunu görüyoruz. Neredeyse dünyanın bütün köklü toplumlarında geleneksel kukla formları var. Bizde de, Karagöz ve İbiş gibi formlar var, biz bu değerleri de sürdürmek istiyoruz" dedi.

DÜNYACA ÜNLÜ SANATÇIDAN 'USTALIK SINIFI' ATÖLYE

Festivalin İzmir'in her yerinde gerçekleşeceğini ifade eden Dinçer, "Festival kapsamında Tayvan'ın geleneksel gölge oyununun figürlerinden oluşan bir sergimiz var. Yanında da, bizim Karagöz'ümüzün figürlerinden oluşan bir sergimiz daha var. Kültürpark'taki resim heykel müzesinde bunlar aynı anda izlenebilir. Ayrıca İzmir Sanat'ta atölye çalışmalarımız var. Bu çalışmaların içerisinde en önemlisi, dünyaca ünlü kukla sanatçısı Neville Tranter'in, 'Ustalık sınıfı' olacak" dedi.

Festival kapsamında bir de panel düzenlediklerini belirten Dinçer, "14 Mart Cumartesi günü saat 10.00'da başlayıp akşam 17.00'ye kadar, İzmir Ticaret Odası'nın toplantı odasında, 'Çocuk eğitiminde kuklanın rolü' başlıklı panel düzenlenecek. Özellikle okul öncesi ve ilköğretim seviyesindeki öğrenim için kuklanın nedenli vazgeçilmez olduğunu anlatmaya çalıştık. Bu yılda böyle bir panel düzenliyoruz, 7 akademisyen, teorisyen ve pratisyen değerli görüşleriniz bizlerle paylaşacaklar. Sadece İzmirlileri değil, tüm şehirlerimizden vatandaşlarımızı festival kapsamında yapılacak atölyelere, kukla gösterilerine ve sergilere davet ediyoruz" dedi.