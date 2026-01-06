İzmir\'de Uyuşturucu Kaçakçısı Yakalandı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurmak istediği ve yaşanan kovalamaca sonucu yakalanan şahsın üzerinden, 3 bin 685 adet sentetik hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saat 01.05 sıralarında Karabağlar ilçesi Eskiizmir Caddesi'nde meydana geldi. Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği ekipleri, bölgede uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretini önlemeye yönelik yürüttükleri çalışmalar sırasında şüpheli bir şahsı durdurmak istedi. Polisi fark edince kaçmaya başlayan şüpheli O.Z.O. (29), ekipler tarafından yaklaşık 400 metrelik kovalamaca sonucu kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin kaçarken yere attığı poşette yapılan incelemede, 67 kutu içerisinde toplam 3 bin 685 adet sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan O.Z.O., emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. - İZMİR