İzmir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 108 Bin Ecza Ele Geçirildi

İzmir'in Konak ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 108 bin 492 sentetik ecza ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narko Alan ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Hilal Mahallesi'nde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda, 108 bin 492 sentetik ecza, pompalı tüfek, 2 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ile 75 bin 100 lira ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan N.P. (28), F.B. (29) ve N.K. (41) hakkında adli işlem başlatıldı.

Şüphelilerden birinin kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle arandığı tespit edildi.