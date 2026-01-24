İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 654 Tutuklama - Son Dakika
İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 654 Tutuklama

24.01.2026 11:30
İzmir merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda 654 şüpheli tutuklandı, 51 kişi adli kontrol altında.

(İZMİR) - İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 11 ilde eş zamanlı düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 654 şüpheli tutuklandı, 51 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir Cumhuriyet Başsavcıvekili ve 14 Cumhiriyet Savcısının görev aldığı uyuşturucu- uyarıcı madde imal ve ticaretine yönelik kapsamlı soruşturma çerçevesinde, 19 Ocak 2026'da İzmir merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İzmir'in Konak, Karabağlar, Buca, Bornova, Bayraklı, Gaziemir, Narlıdere, Balçova, Güzelbahçe ve Karşıyaka ilçeleri başta olmak üzere toplam 11 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Soruşturma sürecinde ihbarlar, şüpheli ifadeleri, fiziki takip, adli arama ve yakalama yöntemlerinden yararlanıldı. Şüphelilerin WhatsApp, Telegram, Messenger ve Facebook gibi internet tabanlı iletişim uygulamaları üzerinden uyuşturucu madde talep eden kişilerle irtibat kurdukları ve satış faaliyetlerini bu platformlar aracılığıyla organize ettikleri tespit edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şüphelilerin, uyuşturucu madde ticaretini belirli bir adrese bağlı kalmaksızın, farklı yer ve mekanlarda, günübirlik olarak kiralanan evlerde gerçekleştirdikleri; kuryeler aracılığıyla uyuşturucu madde talep eden şahıslara söz konusu maddeleri ulaştırdıkları belirlenmiştir. Ayrıca, şüphelilerin okul, yurt ve benzeri alanlarda yaşı küçük kişilere uyuşturucu madde satışı yaparak, uyuşturucu madde kullanımını yaygınlaştırmaya çalıştıkları; uyuşturucu madde kullanıcılarının ise yine bu internet tabanlı uygulamalar üzerinden uyuşturucu ticareti yapan şahıslara ulaştıkları anlaşılmıştır.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı yargı alanı kapsamında; 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti' yaptığı tespit edilen; 654 şüpheli tutuklanmıştır. 51 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığı, firari şüphelilere yönelik yakalama ve adli işlemler titizlikle sürdürülmektedir. Soruşturma, tüm yönleriyle titizlikle sürdürülmektedir."

Kaynak: ANKA

Uyuşturucu, Güvenlik, İzmir, Yerel

