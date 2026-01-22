İzmir\'de Viyadükte Trajik Kaza

İzmir'in Buca ilçesinde, iş makinesi yüklü tırın hafif ticari araca çarptıktan sonra viyadükten düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Buca ilçesinden Konak Tünelleri yönüne ilerleyen, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen dorsesinde ekskavatör yüklü tır, Uçan Yol mevkisinde 35 DBK 20 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Çarpışmanın ardından tır, yaklaşık 30 metre yükseklikten zemine düşerken, hafif ticari araç viyadük bariyerinde asılı kaldı.

Kazada 3 kişi yaralandı.

Yaralılardan 2'si Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesine, 1'i ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik kontrollü olarak sağlanırken, ekiplerin araçları kaldırma çalışmaları sürüyor.