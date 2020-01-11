İzmir'de yanmış ceset bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de yanmış ceset bulundu - Son Dakika

İzmir'de yanmış ceset bulundu

28 dakika önce

İzmir'in Torbalı ilçesinde, alkol bağımlılığı tedavisi gördüğü ifade edilen kişinin cesedi yanmış halde bulundu.

İzmir'de yanmış ceset bulundu, System.String[]

İzmir'in Torbalı ilçesinde, alkol bağımlılığı tedavisi gördüğü ifade edilen kişinin cesedi yanmış halde bulundu.


Edinilen bilgiye göre olay, Torbalı ilçesi Çapak Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Özcan'dan (57) haber alamayan arkadaşları, Özcan'ın evine gitti. Özcan'ın yanmış cesedi, evinin önünde arkadaşları tarafından bulundu. Hüseyin Özcan'ın arkadaşları, hemen durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye gelen jandarma, minderin üzerindeki cesedin yanında kolonya ve sigara izmaritleri de buldu. Ceset, savcılık incelemesi sonrası İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


57 yaşındaki Hüseyin Özcan'ın evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilirken, Özcan'ın bir süredir alkol bağımlılığı tedavisi de gördüğü belirtildi. - İZMİR

Hüseyin Özcan, Torbalı, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 01:08 Kaynak: İHA
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