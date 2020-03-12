İzmir'deki alışveriş merkezinde hareketli dakikalar - Son Dakika
Son Dakika Güncel İzmir'deki alışveriş merkezinde hareketli dakikalar - Son Dakika

İzmir'deki alışveriş merkezinde hareketli dakikalar

6 saat önce

İzmir'in Bornova ilçesinde, elinde silahla AVM'ye giren bir kişi nedeniyle alışveriş merkezi boşaltıldı.

İzmir'deki alışveriş merkezinde hareketli dakikalar, System.String[]

İzmir'in Bornova ilçesinde, elinde silahla AVM'ye giren bir kişi nedeniyle alışveriş merkezi boşaltıldı. Silah seslerinin geldiği alışveriş merkezinde hareketli dakikalar yaşandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Bornova ilçesindeki bir AVM'de meydana geldi. Elinde pompalı tüfek bulunan bir şahıs alışveriş merkezi içerisine girdi ve silah sesleri gelmeye başladı. Seslerin duyulmasıyla AVM'de hareketli dakikalar yaşandı. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, güvenlik nedeniyle kısa sürede alışveriş merkezini boşalttı ve bölgede önlem aldı. Elinde tüfek bulunan kişi, bir müddet sonrada ekipler tarafından yakalandı. Ölü veya yaralının olmadığı olay sonrasında şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

(Ali İhsan Çiftçi - Ceren Atmaca - Sinan Yeniçeri - Ali Gözeten/İHA)

Bornova, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 11:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: İzmir'in Bornova ilçesinde bir saldırgan, elinde silahla AVM'ye girdi
Türk bilim insanları, koronavirüse karşı etkili olan 'oleuropein' maddesini farklı bir yöntemle elde etti Son Dakika: Rasulayn'da terör örgütü YPG'nin bomba yüklü araçla yaptığı saldırıda 1 askerimiz şehit oldu Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi

Son Dakika Haberleri
18:38 Kazakistan'da Kovid-19 nedeniyle WTO Bakanlar Konferansı iptal edildi
18:36 Samsun Valisi Osman Kaymak: "Kentimizde şu ana kadar bir koronavirüs teşhisi yok"
18:36 Sarar çiftinin evindeki soyguna ilişkin dava
18:35 - Resulayn'daki saldırıda 1 asker şehit oldu
18:35 Son Dakika: HDP, koronavirüs nedeniyle tüm nevruz etkinliklerini iptal etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 18:41:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İzmir'deki alışveriş merkezinde hareketli dakikalar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]