İzmir'deki "askeri casuslukta kumpas" davasında karar - Son Dakika

İzmir'deki "askeri casuslukta kumpas" davasında karar

İzmir'de "askeri casusluk soruşturması"ndaki usulsüzlüklerle bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki üyeleri hakkında açılan ve 96 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

İzmir'de "askeri casusluk soruşturması"ndaki usulsüzlüklerle bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki üyeleri hakkında açılan ve 96 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

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İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, bazı sanıklar ile avukatları hazır bulundu.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayda alınan duruşmada son sözü sorulan sanıklar beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, verdiği aranın ardından açıkladığı kararında, 96 sanıktan 12'sinin firari olması nedeniyle dosyalarının ayrılmasına karar verdi.

Heyet, 18'i albay 41 eski asker ile örgütün asker yapılanmasında (örgüt dilinde öğretmen, müdür, müdür yardımcısı) görev aldığı iddia edilen 19 sanığın "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan, 1 kişinin de "terör örgütü üyeliğine yardım" suçundan cezalandırılmasını kararlaştırdı.

Sanıklar, 1 yıl 13 ay ile 10 yıl 7 ay 15 gün arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Heyet, 4 kişi hakkında etkin pişmanlık nedeniyle ceza verilmesine yer olmadığını karara bağladı. 1 kişinin ölüm, 1 kişinin de mükerrer dava nedeniyle davalarının reddine karar verilen duruşmada 17 sanık beraat etti.

Heyet, Hava Kuvvetleri Komutanlığı istihbarat birimlerinde kurmay başkanlığı ve İKK Şube müdürlüğü yapmış eski kurmay albay Üryani Kömbeci ile örgütün asker yapılanmasında mahrem imam olarak görev aldığı iddia edilen 9 sanık hakkında hükmen tutuklama kararı verdi.

"Silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasından ceza verilen sanıklar arasında, emekli hakim albay Ahmet Zeki Üçok'un işkence yaparak ifade aldığı iddiasıyla yargılanarak beraat ettiği Kayseri Işık (Hipnoz) davasının müştekileri astsubaylar Ali B, Orhan G. ve mahrem imamları olduğu iddia edilen Erkan Yener Ş'nin de olduğu belirtildi.

Davanın geçmişi

"Gizli bilgi ve belge bulundurma" iddialarına ilişkin İzmir Emniyet Müdürlüğüne 10 Ağustos 2010'da gelen ihbar elektronik postası üzerine başlatılan ve aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 357 sanık ve üst düzey askeri yetkili, devletin gizli bilgi ve belgelerini yabancı istihbarat servislerine vermekle suçlanmıştı.

İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tüm sanıklar hakkında beraat kararı verilmiş, soruşturma aşamasında görev yapan kamu çalışanları hakkında fezleke hazırlanarak suç duyurusunda bulunulmuştu.

"Askeri casusluk" soruşturmasında FETÖ üyelerinin sahte delil ürettiği iddialarına ilişkin çoğu emniyet mensubu olan sanıklar yargılanmıştı. 29 Mayıs 2019'daki karar duruşmasında, 13'ü tutuklu 90 sanıktan 41'ine 6 yıl 10 ay 15 gün ile 51 yıl 4 ay 5 gün arasında değişen hapis cezaları verilmişti.

"Askeri Casusluk" soruşturmasındaki usulsüzlükler ile bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin FETÖ'nün TSK içindeki üyeleri hakkında açılan davanın ise ayrı görülmesi kararlaştırılmıştı.

İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 16:45 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir'deki 'askeri casuslukta kumpas' davasında karar - Son Dakika
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