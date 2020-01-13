İzmir'deki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İzmir'deki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü - Son Dakika

İzmir'deki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü

6 saat önce

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü.

İzmir'deki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, System.String[]

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü.


Edinilen bilgiye göre, Karşıyaka ilçesi Tuna Mahallesi'nde bulunan 1711. Sokak'ta, aralarında alacak verecek konusu olan Mustafa Cihat Sarıidris ve Ö.D. karşı karşıya geldi. İki şahsın arasındaki tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada Ö.D., Sarıidris'i bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Çevrede yaşayan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri geldi. Olay yerine gelen ekipler, Sarıidris'in hayatını kaybettiğini belirlerken, polis ekipleri şüpheli Ö.D.'yi yakalamak için çalışma başlattı. - İZMİR

Sarıidris, Karşıyaka, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 10:09 Kaynak: İHA
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