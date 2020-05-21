İzmir'deki cami hoparlörlerinden müzik yayınına Alperen Ocaklarından tepki - Son Dakika

Alperen Ocakları İzmir İl Başkanı Eyüp Kuzucu, İzmir Müftülüğünün ses sisteminin sabote edilerek bazı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapılmasını kınadıklarını bildirdi.

Eyüp Kuzucu, yaptığı yazılı açıklamada, müzik yayınının dini ve milli değerlere alenen yapılmış bir saldırı olduğunu vurguladı.

Kuzucu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu alçak saldırıyı kınıyor ve İzmir Alperen Ocakları olarak bu alçak saldırının takipçisi olacağımızı kamuoyuna bu vesile duyuruyoruz. Bu alçak saldırıyla da görülmüştür ki her yıl mübarek ramazan ayında bu ve benzeri provokasyonları yapan ve onlara çanak tutan güruh yine sahnededir."