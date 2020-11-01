İzmir'deki depremde acı tesadüf (2) - Son Dakika

'ERZİNCAN'DA TORUNUNU KAYBEDİNCE BURAYA GELMİŞ'

İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı'da yıkılan Emrah Apartmanı yakınlarında oturan vatandaşlardan Yalçın Yüksek, 1992'de Erzincan'da olan ve depremde torunu Emrah Uzun'u kaybettikten sonra Bayraklı'ya taşınan Hayati Uzun'u çocukluğundan hatırladığını belirterek, "Uzun süredir görmüyorum. Erzincan'da torununu kaybedince buraya geldiğini biliyorum. Burada bu binayı yapıp, torununun ismini veriyor. Şimdi de 2 torununu ve oğlunu kaybetmiş" dedi

Davut CAN/ İZMİR,