İzmir'deki depremde hayatını kaybeden ikizler için anma gecesi düzenlendi - Son Dakika

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde Rıza Bey Apartmanı'nın enkazında 75 saat sonra cansız bedenlerine ulaşılan 15 yaşındaki ikizler Çınar ve Sayra Alpgündüz ile depremde hayatını kaybedenler için anma gecesi düzenlendi.

Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen gecenin moderatörlüğünü üstlenen ikizlerin annesi Tülin Batmaz'ın kuzeni sanatçı İclal Aydın, depremlerin ve doğal afetlerin, herkesi kimliklerinden arındırıp sadece insan olarak birbirine kenetlediğini söyledi.

Programın başında Sayra ve Çınar'ın fotoğrafları ile depremde hayatını kaybedenlerin isimlerinin yer aldığı slayt gösterisi izletildi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal da programda, hem bir öğretmen hem bir siyasetçi olarak en zor konuşmalardan birini yaptığını, deprem günü Rıza Bey Apartmanı enkaz alanına gittiğinde çok çaresiz hissettiğini söyledi.

Sayra ve Çınar'ın geçmişte yer aldığı Anadolu Ateşi İzmir öğrencilerinin dans gösterisi de programda yer aldı.

Program sonrası AA muhabirine açıklamalarda bulunan İclal Aydın, kuzeninin iki evladını birden kaybetmesinin ardından bir yıl boyunca hayatta kalma ve anlam arayışına elinden geldiği kadar destek olduğunu anlattı.

Yaşanan her acının insanları birbirine daha da yakınlaştırdığını belirten Aydın, "Allah hiçbir ana babaya bu acıyı yaşatmasın. Tülin hep 'beni anlamayın beni hiçbirinizin anlamasını istemiyorum' dedi. Ama çok güzel bir soru sordu kendine. 'Onlar gitti ben kaldıysam bunun bir anlamı olmalı' dedi. O anlam arayışı içerisinde su kuyuları, çeşmeler, derslikler, kütüphaneler yaptırdı. 'İyilik İkizim' adını verdiği bir iyilik projesi başlattı. Bu gece çocuklarımızla beraber kaybettiğimiz 117 canı özlemle anıyoruz. Her felaket bizi birazcık daha yakınlaştırsın ve iyiliklerimizi büyütsün istiyoruz." diye konuştu.

Öte yandan program öncesinde depremde hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının yer aldığı sergiyi gezen yakınları gözyaşlarını tutamadı.