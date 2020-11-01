İzmir'deki depremde hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlanıyor - Son Dakika

İzmir'deki depremde hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlanıyor
01.11.2020 17:39
İzmir'deki depremde Emrah Apartmanı'nda enkaz altında kalan emekli Astsubay Özkan Nayman ile eşi Fatma Nihal Nayman'ın cenazeleri Tire ilçesinde defnedildi.
İzmir'deki depremde Emrah Apartmanı'nda enkaz altında kalan emekli Astsubay Özkan Nayman ile eşi Fatma Nihal Nayman'ın cenazeleri Tire ilçesinde defnedildi.
Nayman çiftinin cenaze namazına ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kaymakam Fatih Çobanoğlu, İlçe Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, öteki ilgililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Tire Müftüsü Şaban Sadan'ın kıldırdığı cenaze namazı sonrası çiftin cenazeleri, Büyükkale Köy Mezarlığı'nda defnedildi.
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