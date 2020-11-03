İzmir'deki depremde hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlanıyor - Son Dakika

İzmir'deki depremde hayatını kaybedenler son yolculuğuna uğurlanıyor
03.11.2020 18:23
İzmir'deki depremde hayatını kaybeden Ömer Yiğitcan ve Feryal Özge Tekin kardeşler ile halaları Fatma Tekin Öztürk, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde toprağa verildi.
İzmir'deki depremde hayatını kaybeden Ömer Yiğitcan ve Feryal Özge Tekin kardeşler ile halaları Fatma Tekin Öztürk, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde toprağa verildi.
Depremde Rıza Bey Apartmanı'nda enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Ömer Yiğitcan Tekin (4) ve Feryal Özge Tekin (14) kardeşler ile halaları Fatma Tekin Öztürk'ün (62) cenazeleri, ilçeye bağlı Baharlar köyünde kılınan namazın ardından toprağa verildi.
Kardeşlerin cenazeleri, yan yana kazılan mezarlara gözyaşları arasında defnedildi.
Çocukların babası Recai ve annesi Neslihan Tekin'in, cenaze töreninde güçlükle ayakta durduğu görüldü.
Son Dakika İstanbul'da 4 gün boyunca etkili olacak! Meteoroloji'den 18 il için şiddetli yağış uyarısı AK Partili Cahit Turhan, "Vergi affı" tartışmalarına son noktayı koydu: Af yok, yapılandırma var Rusya'nın "sosis kralı" evinin bahçesindeki saunada arbaletle öldürüldü Depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'ndan görüntülü konuşma sayesinde kurtuldular Yaşlı adam, kullandığı traktörün altında kalarak feci şekilde yaşamını yitirdi Yeniden değerleme oranı açıklandı! 2021'de vergi ve harçlara yüzde 9,11 zam gelecek Bu acıya yürek dayanmaz! Gözyaşları içinde enkazdan çıkarılan eşini teşhise geldi Ermenistan'da papazlar çocuk yaştaki askerleri vaftiz edip savaş meydanına sürüyor