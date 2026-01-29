İzmir'deki Diri Faylar Haritası Mart'ta Tanıtılacak

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, Türkiye'de 485 diri fay segmentinin bulunduğunu belirterek, "Sadece İzmir'de 17 tane karada bildiğimiz fay var. Diri fay haritasının mart ayındaki lansmanla tanıtımı yapılacak ve bu sayı 600'ler civarına çıkacak." dedi.

AFAD koordinasyonunda, AB tarafından finanse edilen ve Dünya Bankası tarafından yönetilen "Dirençli İzmir: Afet Risklerinin Azaltımı İçin Stratejik ve Kapsayıcı Bir Yaklaşım Projesi"nin açılışı, kentteki otelde gerçekleştirildi.

Tatar, projenin İstanbul'da kentsel dirençliliğin artışına çok ciddi katkı sağlayan" İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi'ne (İSMEP)" benzediğini belirtti.

İzmir'de yapı stokunun bir an önce iyileştirilmesi, eş zamanlı farkındalık çalışması yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Tatar, "6 Şubat depremlerinde 40 bine yakın bina tamamen göçmüş. Bunların da yüzde 80'i 2000 öncesi inşa edilmiş. O nedenle İzmir'de, Manisa'da, Aydın'da ve birçok il sayabiliriz, bu binaları çok ciddi şekilde ele alıp hızlı bir şekilde dönüştürmek gerekiyor. Bu, tek başına devletin yapacağı bir şey değil. Toplumun da vatandaşın da buna hazır olması, bunun ciddiyetini, önemini muhakkak kavraması gerekiyor." diye konuştu.

Tatar, diri faylara dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Türkiye'de 485 tane diri fay segmenti var. Sadece İzmir'de 17 tane karada bildiğimiz fay var. Diri fay haritasının mart ayındaki lansmanla tanıtımı yapılacak ve bu sayı 600'ler civarına çıkacak. Sayı 600'e çıktığında da doğal olarak biz artık yavaş yavaş Türkiye deprem tehlike haritasından Türkiye deprem risk haritasına geçiş süreçlerini başlatacağız. Böylece adım adım ilerlemeyi hedefliyoruz."

Perde duvar kullanımında çok yakın zamanda tebliğ yayımlayarak 5 kolay uygulanabilir maddeyi hayata geçirmek istediklerini kaydeden Tatar, "Artık binaların bina oturma alanının belli bir oranına kadar perde duvar kullanımını zorunlu hale getiriyoruz. Dolayısıyla perde duvarı kullandığımızda binalarımız, yüzde 99'luk bir hassasiyetle yıkılmayacak." dedi.

"Şehrimizi dönüştüreceğiz"

İzmir Valisi Süleyman Elban da deprem ve afetlerle ilgili farkındalık oluştuğunu ancak doğru mu, yanlış mı oluştuğu konusunda tereddütlerinin bulunduğunu söyledi.

Yaz dönemi ormanlar yandığında herkesin "İçimiz yanıyor" dediğini fakat 12 ay boyunca otoyol kenarına sigara izmariti attığını belirten Elban, "Depremlerle ilgili de farkındalık çok yüksek. Avrupa Birliği'nin uyguladığı bu proje, bizim şehrimizi dönüştürmeyecektir. Şehrimizi biz dönüştüreceğiz. Onlar, bize doğru bilgiyi verecekler, doğru tespit yapacaklar." diye konuştu.

Dünya Bankası Ülke Yönetim Ofisi Yetkilisi Korhan Yazgan da Türkiye'nin Dünya Bankasının önemli ortaklarından olduğunu söyledi.

Afetlere karşı hazırlıklı olma ve afetlerden sonra iyileştirmeye özel önem verdiklerini dile getiren Yazgan, şunları kaydetti:

"2026 itibarıyla halihazırda yürütülmekte olan 38 ayrı proje için Dünya Bankası tarafından Türkiye'ye sağlanan toplam finansman tutarı 17,8 milyar dolar düzeyine ulaşmıştır. Söz konusu finansmanın içerisinde yeniden inşa ve afete dayanıklılık temalı 10 aktif proje olup bu projelerin toplam tutarı 5,2 milyar dolardır. Bu tutar, toplam portföyümüzün yüzde 30'una tekabül etmektedir. Bahse konusu finansmanın 4,2 milyar doları ise şubat 2023 depremleri sonrasında sağlanmıştır."

Proje kapsamında iki gün boyunca tanıtım faaliyetleri ve çalıştaylar gerçekleştirilecek.