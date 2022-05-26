İzmir'deki FETÖ operasyonunda 5 tutuklama - Son Dakika
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İzmir'deki FETÖ operasyonunda 5 tutuklama

26.05.2022 20:09

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mütevelli grubunda yer aldığı belirlenen ve gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u adliyeye sevk edildi.

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mütevelli grubunda yer aldığı belirlenen ve gözaltına alınan 11 şüpheliden 9'u adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 5'i ise tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) örgütünün mütevelli grubunda yer alan, sohbetlere katılan, Bylock kullanıcısı oldukları, Bank Asya hesap artışı, hakkında ifade, sendika üyeliği, şüpheli SGK kayıtları tespit edilen ve aralarında avukatların da olduğu 12 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı. 25 Mayıs günü önceden belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, hakkında gözaltı kararı bulunan 12 kişiden 11'i gözaltına alındı.

5 ZANLI TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerden 1'i emniyetten, 1'i ise savcılıktan serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan 9 şüpheliden 4'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 5 zanlı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Mustafa İç - İHA)

İzmir'deki FETÖ operasyonunda 5 tutuklama
İzmir'deki FETÖ operasyonunda 5 tutuklama
İzmir'deki FETÖ operasyonunda 5 tutuklama
İzmir'deki FETÖ operasyonunda 5 tutuklama

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa İzmir'deki FETÖ operasyonunda 5 tutuklama - Son Dakika


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