İzmir'deki Gök Gürültülü Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi

02.02.2026 14:59
İzmir'de etkili olan gök gürültülü sağanak, caddeleri ve sokakları göle döndürerek yaşamı olumsuz etkiledi. Altyapı çalışmaları nedeniyle suyla dolan kazılan yollar ve derelerden denize akan çamurlu su, İzmir Körfezi'nde renk değişimine neden oldu. Esnaf, yaşanan durumdan şikayetçi olup, çalışmaların geciktiğini belirtti.

İZMİR'de etkili olan gök gürültülü sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Konak ilçesi Alsancak Mahallesi'nde altyapı çalışması nedeniyle kazılan yollar suyla doldu. Derelerden denize akan çamurlu su ise İzmir Körfezi'nde renk değişimine neden oldu.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından dün akşam saatlerinden itibaren kentte, gök gürültülü sağanak etkili oldu. Yağış, hayatı olumsuz etkiledi, kentte cadde ve sokaklar göle döndü. Sürücüler trafikte araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre; son 24 saatte kent merkezine metrekare başına 49,4 kilogram yağış düştü. Sağanağın etkili olduğu yerlerden olan Konak ilçesi Alsancak Mahallesi'nde ise mahalleli ve esnaf, altyapı çalışması nedeniyle kazılan yolların suyla dolmasına tepki gösterdi.

'ESNAF PERİŞAN OLDU'

Alsancak Mahallesi'nde yaşayan esnaf Baran Gültekin, altyapı çalışması nedeniyle kazılan yolların aylardır bu durumda olduğunu söyleyerek, "Yağmur yağınca çukurlar suyla doluyor, iş yerlerini su basıyor. Yağmur olmadığında da yollar bu durumda olduğu için her yer toz içinde, temizlemekten bıktık. Aracımın tamponu yolda kaldı. Esnaf perişan oldu" dedi.

Esnaf Mehmet Çelik ise "Esnaf şikayetçi. İş yapamıyoruz. Bu yolları gelip, sezonun ortasında kazdılar. Aylardır hala bitmedi" ifadelerini kullandı.

Sağanak nedeniyle derelerden denize akan çamurlu su, İzmir Körfezi'nde renk değişimine neden oldu. Körfezin bazı bölümleri kahverengiye döndü.

Öte yandan Konak ilçesindeki Halkapınar İstiklal Şehitliği de sular altında kaldı. İZSU ekipleri şehitliğe dolan suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

