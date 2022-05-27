İzmir'de öldürülen Rojda'nın katil zanlısı kocası yakalandı - Son Dakika
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İzmir'de öldürülen Rojda'nın katil zanlısı kocası yakalandı

27.05.2022 17:23

İzmir'de öldürülen Rojda'nın katil zanlısı kocası yakalandı 6 ay önce evlendikleri ortaya çıktı İzmir'in Bornova ilçesinde ayrı yaşadıkları kocasının tabancayla vurması sonucu öldürülen Rojda Şayla'nın cenazesi, yakınları tarafından teslim alındı.

İzmir'de öldürülen Rojda'nın katil zanlısı kocası yakalandı

6 ay önce evlendikleri ortaya çıktı

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde ayrı yaşadıkları kocasının tabancayla vurması sonucu öldürülen Rojda Şayla'nın cenazesi, yakınları tarafından teslim alındı. Talihsiz kadının katil zanlısı eşi N.Ş. bu sabah polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay dün akşam saatlerinde Kazımdirik Mahallesi 296 Sokak'ta bulunan Folkart Incıty'de meydana geldi. İddiaya göre, 14. katta bulunan evinde olan Rojda Şayla bir süredir aralarında sorun olduğu ileri sürülen kocası N. Ş.'nin eve gelerek tabancayla ateş açması sonucu kanlar içerisinde yere yıkıldı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirirken, suç aletini olay yerinde bırakan şüpheli, hızla kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Şayla'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Şayla'nın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kaçarak kayıplara karışan şüpheliyi yakalamak için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

Kapının arkasından vurmuş

Öte yandan katil zanlısı N.Ş.'nin bir süredir geçimsizlik yaşadıkları için bir buçuk aydır ayrı olduğu eşi Rojda Şayla'nın kapısına giderek, eşinin kapıyı açmaması üzerine tabancasına davrandığı ve kapıya ardı ardına ateş etmesi sonucu mermilerin kadına isabet ettiği öğrenildi. Şüphelinin silahı olay yerinde bırakarak kaçtığı anlaşılırken, polisin kapıdaki mermi izlerini görünce içeri girdiği ve Rojda Şayla'yı yerde hareketsiz yatarken bulduğu belirlendi.

6 ay önce evlenmişler

Rojda Şayla'nın daha önceki evliliğinden 20 yaşında bir çocuğu olduğu, 6 ay önce de N.Ş. ile evlendiği öğrenildi. Talihsiz kadının bir süredir geçimsizlik yaşadığı eşi N.Ş. ile de 1 buçuk aydır ayrı yaşadığı ortaya çıktı. Cinayet anında Rojda Şayla'nın oğlu B.B.'nin dışarıda olduğu kaydedilirken, Şayla'nın eşi N.Ş. hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı da ortaya çıktı.

Cenaze Antalya'ya gönderildi

Öte yandan Rojda Şayla'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan teslim alındı. Cenazenin defnedilmek üzere, Şayla'nın memleketi Antalya'ya götürüldüğü öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İzmir'de öldürülen Rojda'nın katil zanlısı kocası yakalandı
İzmir'de öldürülen Rojda'nın katil zanlısı kocası yakalandı
İzmir'de öldürülen Rojda'nın katil zanlısı kocası yakalandı
İzmir'de öldürülen Rojda'nın katil zanlısı kocası yakalandı
İzmir'de öldürülen Rojda'nın katil zanlısı kocası yakalandı
İzmir'de öldürülen Rojda'nın katil zanlısı kocası yakalandı
İzmir'de öldürülen Rojda'nın katil zanlısı kocası yakalandı
İzmir'de öldürülen Rojda'nın katil zanlısı kocası yakalandı

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de öldürülen Rojda'nın katil zanlısı kocası yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İzmir'de öldürülen Rojda'nın katil zanlısı kocası yakalandı - Son Dakika
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