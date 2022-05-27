Ayrı yaşadığı eşini kıskandığı için öldürmüş - Son Dakika
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Ayrı yaşadığı eşini kıskandığı için öldürmüş

27.05.2022 23:21

Ayrı yaşadığı eşini kıskandığı için öldürmüş İzmir'de karısını öldüren zanlı tutuklandı İzmir'in Bornova ilçesinde ayrı yaşadıkları kocası tarafından tabancayla vurularak öldürülen Rojda Şayla'nın cinayet zanlısı eşi tutuklandı.

Ayrı yaşadığı eşini kıskandığı için öldürmüş

İzmir'de karısını öldüren zanlı tutuklandı

İZMİR - İzmir'in Bornova ilçesinde ayrı yaşadıkları kocası tarafından tabancayla vurularak öldürülen Rojda Şayla'nın cinayet zanlısı eşi tutuklandı. Zanlının Rojda Şayla'yı kıskandığı için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Olay dün akşam saatlerinde Kazımdirik Mahallesi 296 Sokak'ta bulunan Folkart Incıty'de meydana geldi. İddiaya göre, 14. katta bulunan evinde olan Rojda Şayla bir süredir aralarında sorun olduğu ileri sürülen kocası N. Ş.'nin eve gelerek tabancayla ateş açması sonucu kanlar içerisinde yere yıkıldı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirirken, suç aletini olay yerinde bırakan şüpheli, hızla kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Şayla'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Şayla'nın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, kaçarak kayıplara karışan şüpheliyi yakalamak için polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Cinayet şüphelisi koca, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından bu sabah saatlerinde gizlendiği adreste yakalanarak gözaltına alındı. Rojda Şayla'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan teslim alındı. Cenaze, defnedilmek üzere, Şayla'nın memleketi Antalya'ya götürüldü.

Kıskandığı için öldürmüş

Öte yandan katil zanlısı N.Ş.'nin bir süredir geçimsizlik yaşadıkları için bir buçuk aydır ayrı olduğu eşi Rojda Şayla'nın kapısına giderek, eşinin kapıyı açmaması üzerine tabancasına davrandığı ve kapıya ardı ardına ateş etmesi sonucu mermilerin kadına isabet ettiği öğrenildi. Şüphelinin silahı olay yerinde bırakarak kaçtığı anlaşılırken, polisin kapıdaki mermi izlerini görünce içeri girdiği ve Rojda Şayla'yı yerde hareketsiz yatarken bulduğu belirlendi. Öte yandan cinayet zanlısı N.Ş.'nin ayrı yaşadığı eşini kıskandığı için kaldığı daireye gidip, kapıyı açmaması üzerine öldürdüğünü söylediği ileri sürüldü.

Tutuklandı

Cinayet zanlısı N.Ş., emniyetteki işlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

6 ay önce evlenmişler

Rojda Şayla'nın daha önceki evliliğinden 20 yaşında bir çocuğu olduğu, 6 ay önce de N.Ş. ile evlendiği öğrenildi. Talihsiz kadının bir süredir geçimsizlik yaşadığı eşi N.Ş. ile de 1 buçuk aydır ayrı yaşadığı ortaya çıktı. Cinayet anında Rojda Şayla'nın oğlu B.B.'nin dışarıda olduğu kaydedilirken, Şayla'nın eşi N.Ş. hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı da ortaya çıktı.

Ayrı yaşadığı eşini kıskandığı için öldürmüş
Ayrı yaşadığı eşini kıskandığı için öldürmüş
Ayrı yaşadığı eşini kıskandığı için öldürmüş
Ayrı yaşadığı eşini kıskandığı için öldürmüş
Ayrı yaşadığı eşini kıskandığı için öldürmüş
Ayrı yaşadığı eşini kıskandığı için öldürmüş
Ayrı yaşadığı eşini kıskandığı için öldürmüş
Ayrı yaşadığı eşini kıskandığı için öldürmüş

YORUMLAR
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İzmir'de korkunç olay! Şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşini kapının arkasından defalarca ateş ederek öldürdü... İzmir'de korkunç olay! Şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşini kapının arkasından defalarca ateş ederek öldürdü... EŞİNİ BIÇAKLAYARAK, 2 KIZINI DA BALKONDAN ATARAK ÖLDÜRDÜ; İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU EŞİNİ BIÇAKLAYARAK, 2 KIZINI DA BALKONDAN ATARAK ÖLDÜRDÜ; İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ayrı yaşadığı eşini kıskandığı için öldürmüş - Son Dakika


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