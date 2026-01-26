İzmir'deki Kamu Yatırımları Gecikiyor - Son Dakika
İzmir'deki Kamu Yatırımları Gecikiyor

26.01.2026 10:41
CHP'li Rıfat Nalbantoğlu, İzmir'deki bitmeyen kamu projelerinin sebep olduğu sorunları eleştirdi.

(ANKARA) - CHP İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu, "İzmir'de halen devam eden ve yaşanan birçok sorunun sebebi yıllardır yatırım programında olan ve bir türlü bitirilemeyen kamu yatırımlarıdır.  Büyük çoğunluğu kentsel dönüşüm, ulaşım, çevre, sulama ve enerji alanlarındaki alt yapı yatırımları olduğu için üst yapıya yönelik proje ve düzenlemeler de sürekli gecikmekte, olan İzmir'e ve İzmirlilere olmaktadır. Çözüm konusunda çaba gösteren, kredi ve dış finansman bulan yerel yönetimler ise bin bir türlü engellemelerle karşı karşıya kalmaktadır. Projeler ve yatırımlar tamamlanmadığı sürece hem maliyet artmakta hem de vatandaş çile çekmeye devam etmektedir" dedi.

2026 Yatırım Programının Resmi Gazetede yayımlanmasıyla birlikte İzmir'de yapılacak proje ve yatırımlar için ayrılan ödeneklere tepki gösteren CHP İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu, yapımı yıllardır süren ve bir türlü tamamlanmayan kamu yatırımlarını Meclis gündemine taşıdı. Tarım ve Orman, Enerji ve Tabii Kaynaklar, İçişleri, Ulaştırma ve Altyapı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Sağlık, Kültür ve Turizm ile Milli Eğitim ve Ticaret Bakanlıklarının yanıtlaması talebiyle hazırlanan ve TBMM Başkanlığına sunulan önergelerde; "Geçmiş yıllardan kalan yatırım ve projelerin niçin tamamlanmadığı, tamamlanmamasının gerekçeleri, hangi aşamada olduğu, ödenek durumları ve ne zaman bitirileceği ile halen devam eden ve yeni programa alınan projelere dair süreçler" hakkında sorulara yer verildi.

"Küçükmenderes Beydağ depolama ve sulama projesi 35 yıldır yatırım programlarında yer alıyor"

Programa bakıldığında geçmişten gelen ve bitirilme tarihi sürekli ötelenen birçok yatırımın 2026 programında yer aldığını ve bunlara komik ödenekler ayrıldığını belirten Nalbantoğlu, 34 yıldır bitmeyen proje mi olur diyerek şunları söyledi:

"Başlama tarihi 1991 olan Küçükmenderes Beydağ depolama ve sulama projesi 35 yıldır yatırım programlarında yer alıyor. Bu süre, bir ömür demek. 35 yıldır bitmeyen proje mi olur? Bitiş tarihi 2029 olarak belirlenen projeye 2025 yılında ayrılan ödenek 1 milyon iken nihayet bu sene 17 milyar ödenek tahsis edildi. Ama ne oldu başlangıçta belirtilen proje tutarı toplam 14 milyar 300 milyon iken onca zaman bir şey yapılmadığı için bu sene ayrılan para toplam tutarın da 3 milyar üzerinde oldu. Ne zaman tamamlanacağı da tamamlandığında maliyetin ne kadar olacağı da soru işareti. Kemalpaşa Yiğitler'de de Bakırçay Mansap Ovaları'nda da durum aynı. Hızlı trende de metro hatlarında da liman modernizasyonunda da aynı. Programa bakıldığında Halkapınar-Otogar Metrosu için yalnızca 3 bin lira, İzmir Havalimanı Deprem Güçlendirmesi için 5 bin lira, Ödemiş–Kiraz Demiryolu ÇED–Etüt Projesi için bin lira, Selçuk–Ortaklar Yeni Demiryolu ve 2. Hat Yapımı için bin lira, Urla–Çeşme Devlet Yolu için 10 bin lira, (İzmir–Turgutlu) Ayrımı Kemalpaşa–Torbalı İl Yolu için 10 bin lira, Foça Ayrımı–Seyrek–İzmir Ayrımı Yolu için 10 bin lira, ayrıldığı görülüyor."

"Kaynaklar doğru ve verimli kullanılmadığı için yapılanlar da çürüyor"

Yapımına yıllar önce başlanan birçok proje ve yatırımın tamamlanıp hizmete girmemesi nedeniyle yapılanların da eskidiğini, çürüdüğünü, işlevselliğini kaybettiğini ve bunların da yenilenmesi gerektiğinden maliyetlerin katlanarak arttığını vurgulayan Nalbantoğlu, "Maalesef kamu kaynakları doğru kullanılmıyor, kamunun halkın yararına olacak milyonlarca para heba ediliyor, kimse de hesap sormuyor, hesap verme ihtiyacında bulunmuyor. Yazık ya, gerçekten bu ülkenin zamanına, kaynaklarına, zenginliğine yazık. Yapmayacaksanız neden yatırım programına alıyorsunuz? Yapacaksanız neden komik rakamlarda ödenek ayırarak yapılanların çürümesine neden oluyorsunuz?" ifadesini kullandı.

"Bitmeyen projeler hem maliyeti arttırmakta hem de vatandaşa çile olmakta"

"Geciken ve bir türlü bitirilmeyen proje ve yatırımlar nedeniyle hem İzmir hem İzmirliler cezalandırılmaya devam ettiriliyor" diyen Nalbantoğlu, şunları kaydetti:

"İzmir'de halen devam eden ve yaşanan birçok sorunun sebebi yıllardır yatırım programında olan ve bir türlü bitirilemeyen kamu yatırımlardır.  Büyük çoğunluğu kentsel dönüşüm, ulaşım, çevre, sulama ve enerji alanlarındaki alt yapı yatırımları olduğu için üst yapıya yönelik proje ve düzenlemeler de sürekli gecikmekte, olan İzmir'e ve İzmirlilere olmaktadır. Çözüm konusunda çaba gösteren, kredi ve dış finansman bulan yerel yönetimler ise bin bir türlü engellemelerle karşı karşıya kalmaktadır. Projeler ve yatırımlar tamamlanmadığı sürece hem maliyet artmakta hem de vatandaş çile çekmeye devam etmektedir. Anlaşılan o ki hem yatırım ve projeler bazında hem de bürokratik engellemelerle İzmir'e diz çöktürülmeye çalışılıyor. Ama daha önceleri olduğu gibi yapılacak ilk seçimlerde de yanıldıklarını anlayacaklar. İzmir'in iradesine saygı duymayı öğrenecekler."

Kaynak: ANKA

