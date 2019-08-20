Son Dakika Haberleri: İzmir'deki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor (3)
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İzmir'deki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor (3)

1 saat önce

HALUK LEVENT'TEN 'AĞAÇLANDIRMA' ÇAĞRISIİzmir'in Karabağlar ilçesinde başlayan ve 500 hektarlık alana zarar veren yangını söndürme çalışmaları sürdürülürken, şarkıcı Haluk Levent, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından mesaj yayımladı.

İzmir'deki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor (3), System.String[]

HALUK LEVENT'TEN 'AĞAÇLANDIRMA' ÇAĞRISI
İzmir'in Karabağlar ilçesinde başlayan ve 500 hektarlık alana zarar veren yangını söndürme çalışmaları sürdürülürken, şarkıcı Haluk Levent, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından mesaj yayımladı. Levent, mesajında, 'İzmir'in her tarafı yanıyor! Tamir etmek zaman alacak. Ben bir konser vereyim İzmir'e, 30 Ağustos'ta. Ücretsiz. Bütün İzmir o konserde buluşalım. Konuşmalar, planlar yapalım. Orman Bakanlığı'ndan söz alalım. Sonra tüm İzmirlilerden söz alalım. Dikelim fidanları en uygun anda' dedi.
Haluk Levent, sonraki paylaşımında ise 'İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı sevgili Tunç Soyer tweetimi görmüş. '30 Ağustos'ta seni tüm İzmir bekliyor' dedi. Seferberlik başlatacağını söyledi. Hep birlikte planlar yapacağız. Hep birlikte başaracağız yanan her bölgeyi 2 kat yeşillendireceğiz' yazdı.
Haluk Levent, şarkıcı Halil Sezai'nin de kendisini aradığını ve konser için İzmir'e gelmek istediğini söylediğini belirtti.


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Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 01:52 Kaynak: DHA
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