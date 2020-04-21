İzmir'deki spor kulüplerinden, Eskişehirsporlu Kaan Öztürk için başsağlığı mesajı

İzmir'deki spor kulüpleri Göztepe, Altay, Altınordu, Karşıyaka ve Menemenspor, trafik kazasında hayatını kaybeden Eskişehirsporlu futbolcu Kaan Öztürk için başsağlığı mesajı yayımladı.

Göztepe Kulübünün Twitter hesabında yer alan açıklamada, trafik kazasında hayatını kaybeden Kaan Öztürk için ailesine ve Eskişehirspor camiasına başsağlığı dilendi.

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, "Eskişehirspor forması giyen Kaan Öztürk'ün dün gece geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini derin üzüntü içinde öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, Eskişehirspor camiası başta olmak üzere tüm spor kamuoyuna başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Altınordu'dan, "Sözün bittiği yerdeyiz. Işıklar içinde uyu Kaan." şeklinde mesaj paylaşıldı.

Karşıyaka Kulübü, "Eskişehirspor 19 Yaş Altı Takımı'nda forma giyen Kaan Öztürk'ün geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kaan Öztürk'e Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenleri başta olmak üzere, Eskişehirspor camiasına başsağlığı dileriz." şeklinde açıklama yayımladı.

Menemenspor'dan yapılan açıklamada ise "Eskişehirspor forması giyen Kaan Öztürk'ün dün gece geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini derin üzüntü içinde öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, Eskişehirspor camiası başta olmak üzere tüm spor kamuoyuna başsağlığı dileriz."ifadelerine yer verildi.