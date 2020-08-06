İzmir'deki taksilerde dezenfekte seferberliği - Son Dakika

İzmir'deki taksilerde dezenfekte seferberliği

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında günde ortalama 500 taksinin düzenli olarak dezenfekte edildiğini bildirdi.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında günde ortalama 500 taksinin düzenli olarak dezenfekte edildiğini bildirdi. Anık, yazılı açıklamasında İzmir'de taksileri koronavirüsten uzak tutmak için başlatılan seferberliğin aralıksız sürdüğünü, çalışmalara Büyükşehir Belediyesi'nin de destek verdiğini belirtti. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin odanın Karabağlar'daki hizmet binası önünde mesai günlerinde taksileri ilaçladığını, odaya bağlı gezici ekiplerin de durak durak gezerek dezenfeksiyon yaptığını aktaran Anık, gezici ve sabit ekiplerin günde ortalama 500 taksiyi ve durakları dezenfekte ettiğini ifade etti.

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 12:29

Kaynak: AA

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