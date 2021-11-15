Trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Kırmızı ışıkta geçtiği ileri sürülen beton mikserinin sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve AKS 110 ekipleri sevk edildi.

Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü ve beraberindeki F.E. yaralandı. Yaralı sürücü, araç içerisinde sıkıştı.

Alınan bilgiye göre, Karabağlar'dan Gaziemir ilçesi yönüne ilerleyen S.U. (27) yönetimindeki 33 AGY 908 plakalı beton mikseriyle Konak ilçesi yönüne dönmek isteyen İ.O'nun kullandığı 35 TBA 69 plakalı hafif ticari araç, Yeşillik Caddesi Gediz Kavşağında çarpıştı.

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