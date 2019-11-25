Son Dakika Haberleri: İzmir'deki varil geri dönüşüm merkezinde korkudan yangın
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İzmir'deki varil geri dönüşüm merkezinde korkudan yangın

6 saat önce

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, varil geri dönüşüm merkezinde, meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı.

İzmir'deki varil geri dönüşüm merkezinde korkudan yangın, System.String[]

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, varil geri dönüşüm merkezinde, meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Endişe yaratan olayda ölen yada yaralanan olmazken, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında fabrikada maddi hasar oluştu.

Olay, bugün akşam saatlerinde Kemalpaşa ilçesi Ulucak mevkiinde varil geri dönüşüm merkezi olarak faaliyet gösteren fabrikada meydana geldi.  Henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen patlama sonrasında fabrikada yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi fabrikaya sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kısa sürede yangına müdahale etti. Yapılan çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın öncesi meydana gelen patlamada ise ölen ya da yaralanan olmadı. Soğutma çalışmaları devam eden fabrikada maddi hasar meydana geldi. Olay yerinde incelemelerini sürdüren ekipler, yangına yolaçan patlamanın sebebini belirlemek için çalışma başlattı.


Kemalpaşa, Ulucak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 10:49 Kaynak: DHA
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