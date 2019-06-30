Son Dakika Haberleri: İzmir'deki yangın yazlık evlere doğru ilerliyor
Son Dakika 3. Sayfa Haber

İzmir'deki yangın yazlık evlere doğru ilerliyor

1 saat önce

İzmir'deki yangın yazlık evlere doğru ilerliyor İZMİR - İzmir'in Dikili ilçesindeki Çandarlı bölgesinde, yazlık sitelerinin yanında orman yangını çıktı.

İzmir'deki yangın yazlık evlere doğru ilerliyor İZMİR - İzmir'in Dikili ilçesindeki Çandarlı bölgesinde, yazlık sitelerinin yanında orman yangını çıktı. Çok sayıda ekip yangını söndürmeye çalışıyor.
Edinilen bilgiye göre yangın, Dikili ilçesi Çandarlı bölgesinde çıktı.
Yazlık sitelerin yanında çıkan yangın giderek büyüdü.Bölgeye yangın nedeniyle 3 helikopter ve 10'un üzerinde arazöz sevk edildi. Yangının rüzgar nedeniyle yazlık evlere doğru ilerlediği bildirildi.
Ekiplerin evlere sıçramaması için müdahalesi sürüyor.
İzmir'deki yangın yazlık evlere doğru ilerliyor
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 08:05 Kaynak: İHA
Çandarlı, Dikili, İzmir, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hasdal'da askeri alandaki ormanda yangın İzmir'de korkutan yangın! Ormanlık alana sıçradı Ambulans gelene kadar kazada yaralanan annesinin üzerine şemsiye tuttu Halk otobüsü seyir halindeyken alev aldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.6.2019 21:16:15. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İzmir'deki yangın yazlık evlere doğru ilerliyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]