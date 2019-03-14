İzmir'den Bir İlk Daha

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Türkiye çiçekçiliğinde önemli bir merkez haline gelen Bayındır'ı 15 gün içinde ikinci kez ziyaret etti. Başkan Kocaoğlu Arıkbaşı, Çınardibi, Ergenli, Yakacık, Yusufeli,Zeytinova ve Pınarlı köylerini gezi programına alırken, Büyükşehir Belediyesi'nin Bayındır şantiyesine de uğrayarak işçilerle sohbet edecek.

Türkiye'nin ilk Tarımsal İhtisas Alanı'nı çiçekçiliğin başkenti Bayındır'da kuracaklarını söyleyen Başkan Kocaoğlu, yapımına bu yıl içinde başlanacak Arıkbaşı Tarımsal İhtisas Alanı'nda (ARTİAL) modern üretim seraları, laboratuvar, fide-tohum-çimlendirme tesisleri, bahçe ve süs bitkileri için her türlü alt ve üst yapı ile araştırma, eğitim, bilgilendirme ve danışmanlık hizmetleri gibi olanaklar sağlanacağının ve Bayındırlı çiçekçilerin, gelişmiş teknolojiler sayesinde dünya pazarındaki rekabet gücünü artıracaklarını söyledi.Başkan Kocaoğlu "Arıkbaşı Tarımsal İhtisas Alanı'yla yeni bir örnek model daha çıkıyoruz. 15 yıl önce Bayındır Çiçekçiliği neredeydi, bugün nereye geldi? Bütün bunları sizlerle birlikte samimiyetle çalışarak, birbirim ize güvenerek başardık" dedi.