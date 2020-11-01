İzmir depreminde hayatını kaybeden Arda Baran Demir, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

İzmir 'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden 17 yaşındaki Arda Baran Demir'in cenazesi, memleketi Tunceli 'de toprağa verildi.

CHP'li Selin Sayek Böke'nin İzmir'deki AFAD çadırlarıyla ilgili iddialarına İçişlerinden cevap: Böyle bir şey yok