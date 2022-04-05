İzmir Emniyet Müdürlüğü, Polis Haftası için özel klip hazırladı - Son Dakika
Üye Girişi

İzmir Emniyet Müdürlüğü, Polis Haftası için özel klip hazırladı

05.04.2022 10:34

İzmir Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yılı dolayısıyla tanıtım videosu hazırladı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 177. yılı dolayısıyla tanıtım videosu hazırladı.

4-10 Nisan Polis Haftası kapsamında hazırlanan ve İzmir Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesaplarından paylaşılan klibin çekimleri, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğü Foto Film Büro Amirliği görevlilerince yapıldı.

Kentin simgesi olan Saat Kulesi'nin drone çekimiyle başlayan klipte, polis memurlarının vatandaşla buluşması, helikopter ve deniz polisi çalışmaları ile emniyetin tüm birimlerine ilişkin görüntüleri yer aldı.

Klibin son bölümünde kentin farklı noktalarından hareket eden polis memurları, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde bir araya gelip, anıta çelenk koydukları anlar görülüyor.

İzmir Emniyet Müdürlüğü, Polis Haftası için özel klip hazırladı
İzmir Emniyet Müdürlüğü, Polis Haftası için özel klip hazırladı
İzmir Emniyet Müdürlüğü, Polis Haftası için özel klip hazırladı

YORUMLAR
500
Son dakika haberi | Siirt Emniyet Teşkilatı Polis Haftası dolayısıyla Vali Hacıbektaşoğlu ile bir araya geldi Son dakika haberi | Siirt Emniyet Teşkilatı Polis Haftası dolayısıyla Vali Hacıbektaşoğlu ile bir araya geldi Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 177'nci kuruluş yıldönümüne özel etkinlik Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 177'nci kuruluş yıldönümüne özel etkinlik

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İzmir Emniyet Müdürlüğü, Polis Haftası için özel klip hazırladı - Son Dakika


Son Dakika
10:43 Buça sonrası Zelenski'den açıklama: Putin ile görüşme olmayabilir ama Rusya ile müzakere dışında seçeneğim yok!
10:43 Şaşkına çeviren araştırma! Bazı balık türleri matematik işlemi yapmayı öğrendi
10:41 Anonymous 120 bin Rus askerinin bilgilerini sızdırdığını açıkladı
10:40 Fenomenlerin buluştuğu partide kavga! Abdüsselam Yılmaz ve Batuhan Şahin tartışmasında masa ve yumruklar havada uçuştu
10:32 Merkez Bankası: Enflasyondaki yükselişe en belirgin katkı enerji, gıda ve temel mal gruplarından kaynaklı
10:27 Savaş hattından korkunç bir gerçek daha! Rus ordusu tecavüz şantajı yaparak Ukraynalı kadınlara istediklerini yaptırıyormuş
10:23 Survivor'da Nisa ve Nagihan birbirine girdi! Demet Akalın'dan anında paylaşım geldi
10:09 Buça'da yaşanan faciadan yeni ayrıntılar gelmeye devam ediyor! Çocuk hastanesinde işkence odası buldular!
10:09 Ukrayna'da çocuklar isimlerini, yaşlarını ve telefon numaralarını sırtlarında taşıyor: Ölürlerse bulunmak için
10:07 Oğulcan Engin'den annesi Seda Sayan'a veto! Çağlar Ökten ile nikahına katılmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2022 10:49:17. #1.12#
SON DAKİKA: İzmir Emniyet Müdürlüğü, Polis Haftası için özel klip hazırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement