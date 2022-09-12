İzmir'de Finali Haluk Levent Yaptı - Son Dakika
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İzmir'de Finali Haluk Levent Yaptı

12.09.2022 12:08

İzmir Enternasyonal Fuarı Çim Konserleri, son gece sahnesinde Haluk Levent’i ağırladı. Levent, konser alanını dolduran on binlerce İzmirliye unutulmaz bir gece yaşattı. Finalde Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni okuyan Haluk Levent, İzmir Marşı’nı ise 100. yıl coşkusu içinde seyircilerle birlikte söyledi.

İzmir Enternasyonal Fuarı Çim Konserleri, son gece sahnesinde Haluk Levent'i ağırladı. Levent, konser alanını dolduran on binlerce İzmirliye unutulmaz bir gece yaşattı. Finalde Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni okuyan Haluk Levent, İzmir Marşı'nı ise 100. yıl coşkusu içinde seyircilerle birlikte söyledi.

91. İzmir Enternasyonal Fuarı Çim Konserleri 2-11 Eylül arasında Kültürpark'ta birbirinden ünlü isimleri ağırladı. Çim Konseri sahnesinin son konuğu ise sosyal projeleriyle de adından sıkça söz ettiren ünlü sanatçı Haluk Levent oldu. Levent'e dans ekibi de horon ve zeybek oyunlarıyla eşlik etti. Levent'in dün akşam iki saati aşkın performansına hep bir ağızdan eşlik eden kalabalık, "Yansın, sönsün ışıklar" şarkısında ise telefonlarının ışıklarını yakıp söndürerek ortaya hareketli görüntüler çıkardı. Konserde en çok alkışı ise Haluk Levent'in finalde söylediği İzmir Marşı aldı. İzmir Marşı'na binlerce kişi eşlik etti.

Rock &Rap sahnesinde ise Contra ve Anıl Piyancı sahne aldı. Rap müziğin dikkat çeken isimleri Contra ve Anıl Piyancı hem kendi parçalarını hem de birlikte parçalar seslendirdi. Gençlerin ağırlıkta olduğu seyirciler rapçilerin şarkılarına eşlik etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Folkart ana sponsorluğu Migros etkinlik sponsorluğu, Batı Anadolu, Çimentaş, ESBAŞ, İZKA İnşaat, Jimmy Key, Karluna, Luna, Nemport, Tankar, Uniteks sponsorluğu, Kafa Radyo medya sponsorluğunda düzenlenen İzmir Enternasyonal Fuarı, teknoloji, ticaret, kültür, sanat ve eğlencenin her yaş grubuna hitap eden etkinlikleriyle ziyaretçilerine unutulmaz günler yaşattı

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Kaynak: ANKA

Çocuk İzleme Merkezi, Haluk Levent, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de Finali Haluk Levent Yaptı - Son Dakika

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